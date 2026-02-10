Kell 22 "Esimeses stuudios": välisluureameti juht Kaupo Rosin

Välisluureameti aastaraamat tõdeb, et Venemaa tahab endiselt murendada praegust maailmakorda ja marginaliseerida nii Euroopat kui ka NATO-t.

Millist ohtu Venemaa endast praegu kujutab? Kui tõsist mõju on sanktsioonid avaldanud Venemaa majandusele ja sõjatööstusele? Milliseid mõjutusvahendeid Kreml oma positsioonide parandamiseks kasutab? Küsimusi küsib saatejuht Andres Kuusk.

