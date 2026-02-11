Venemaa mõjutustegevuse uurimiskomisjoni asuvad juhtima Kross ja Poolamets

Venemaa Föderatsiooni mõjutustegevuse, selle rahastamise viiside ja sellega seotud riskide uurimiseks loodud riigikogu uurimiskomisjon valis kolmapäeval oma esimesel istungil komisjoni esimeheks Eerik-Niiles Krossi (RE) ja aseesimeheks Anti Poolametsa (EKRE).

Krossi sõnul plaanib uurimiskomisjon järgmisel istungil kinnitada töökava ja arutada uurimistöö metodoloogiat.

"Eesmärk on koostada Vene Föderatsiooni mõjutustegevuse laiapindne ülevaade, analüüsida selle mõju ühiskonnale, tuvastada mõjutustegevuse mustreid ja sihtmärke. Komisjoni töö tulemusel valmiva raportiga loodetakse parandada ühiskonna teadlikkust vaenuliku mõjutustegevuse ohtudest ning tehakse ettepanekud seadusandluse ja muude võimalike kaitsemehhanismide rakendamiseks, mis tugevdaks Eesti kaitsevõimet ja demokraatiat," ütles Kross.

Riigikogu moodustas kõigi fraktsioonide esindajatest koosneva uurimiskomisjoni jaanuari lõpus. Komisjon keskendub oma töös neljale põhiteemale: Vene mõjutustegevuse rahastamine Eestis, Eesti avaliku sektori võimalik roll, propaganda mõju Eesti elanikkonnale ning hübriidsõja raamistik.

Muu hulgas peab komisjon välja selgitama, millises ulatuses on Venemaa Föderatsiooni huve edendavad projektid, ühendused ja tegevused saanud otsest või kaudset rahastust Eesti riigiasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt, omavalitsuste allasutustelt või nende kontrollitavatelt äriühingutelt. Samuti peab komisjon selgitama, millises ulatuses on Eestis tegutsevad äriühingud, organisatsioonid, ühendused ja üksikisikud osalenud või olnud Venemaa mõjutus- ja lõhestustegevusega seotud.

Komisjoni ülesanne on anda riigikogule terviklik ülevaade nii mõjutustegevuse ulatusest kui ka teha ettepanekuid seadusandlikeks, korralduslikeks ja julgeolekumeetmeteks. Koos sõltumatute ekspertidega peab komisjon välja töötama ettepanekud, kuidas ennetada ja vähendada mõjutus- ja lõhestustegevusega seotud riske ning parandada ametiasutuste suutlikkust ohtude tuvastamisel.

Lõpparuande peab komisjon riigikogule ja avalikkusele esitama hiljemalt 1. veebruariks 2027.

Lisaks Krossile ja Poolametsale kuuluvad uurimiskomisjoni Vladimir Arhipov (KE), Madis Kallas (SDE), Helir-Valdor Seeder (Isamaa), Timo Suslov (RE), Peeter Tali (Eesti 200) ja Toomas Uibo (Eesti 200).