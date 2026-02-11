X!

Venemaa mõjutustegevuse uurimiskomisjoni asuvad juhtima Kross ja Poolamets

Eesti
Eerik-Niiles Kross
Eerik-Niiles Kross Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Venemaa Föderatsiooni mõjutustegevuse, selle rahastamise viiside ja sellega seotud riskide uurimiseks loodud riigikogu uurimiskomisjon valis kolmapäeval oma esimesel istungil komisjoni esimeheks Eerik-Niiles Krossi (RE) ja aseesimeheks Anti Poolametsa (EKRE).

Krossi sõnul plaanib uurimiskomisjon järgmisel istungil kinnitada töökava ja arutada uurimistöö metodoloogiat.

"Eesmärk on koostada Vene Föderatsiooni mõjutustegevuse laiapindne ülevaade, analüüsida selle mõju ühiskonnale, tuvastada mõjutustegevuse mustreid ja sihtmärke. Komisjoni töö tulemusel valmiva raportiga loodetakse parandada ühiskonna teadlikkust vaenuliku mõjutustegevuse ohtudest ning tehakse ettepanekud seadusandluse ja muude võimalike kaitsemehhanismide rakendamiseks, mis tugevdaks Eesti kaitsevõimet ja demokraatiat," ütles Kross.

Riigikogu moodustas kõigi fraktsioonide esindajatest koosneva uurimiskomisjoni jaanuari lõpus. Komisjon keskendub oma töös neljale põhiteemale: Vene mõjutustegevuse rahastamine Eestis, Eesti avaliku sektori võimalik roll, propaganda mõju Eesti elanikkonnale ning hübriidsõja raamistik.

Muu hulgas peab komisjon välja selgitama, millises ulatuses on Venemaa Föderatsiooni huve edendavad projektid, ühendused ja tegevused saanud otsest või kaudset rahastust Eesti riigiasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt, omavalitsuste allasutustelt või nende kontrollitavatelt äriühingutelt. Samuti peab komisjon selgitama, millises ulatuses on Eestis tegutsevad äriühingud, organisatsioonid, ühendused ja üksikisikud osalenud või olnud Venemaa mõjutus- ja lõhestustegevusega seotud.

Komisjoni ülesanne on anda riigikogule terviklik ülevaade nii mõjutustegevuse ulatusest kui ka teha ettepanekuid seadusandlikeks, korralduslikeks ja julgeolekumeetmeteks. Koos sõltumatute ekspertidega peab komisjon välja töötama ettepanekud, kuidas ennetada ja vähendada mõjutus- ja lõhestustegevusega seotud riske ning parandada ametiasutuste suutlikkust ohtude tuvastamisel.

Lõpparuande peab komisjon riigikogule ja avalikkusele esitama hiljemalt 1. veebruariks 2027.

Lisaks Krossile ja Poolametsale kuuluvad uurimiskomisjoni Vladimir Arhipov (KE), Madis Kallas (SDE), Helir-Valdor Seeder (Isamaa), Timo Suslov (RE), Peeter Tali (Eesti 200) ja Toomas Uibo (Eesti 200).

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13.02

Meedia: Ukraina droonid ründasid Volgogradi naftatöötlemistehast

12:48

Uudisteost esitlevale Maria Faustile antakse üle Saksamaa kriitikute aastapreemia

12:42

TÄNA OTSE | Marten Liiv tuleb jääle oma põhialal

12:32

Õnne talupoe omanik: ma julgen innustada kõiki oma unistust teostama

12:25

Raadiouudised (11.02.2026 12:00:00)

12:24

Värske Rõhk ja Eesti Novell kuulutasid välja novellikonkursi Värske Novell

12:22

VIDEO | Ilves võitis normaalmäe hüppevõistluse

12:19

Docpoint Tallinn tõi kinodesse üle 4000 vaataja

12:15

VAATA OTSE | Odermatt jahib ülisuurslaalomis esimest olümpiamedalit Uuendatud

12:00

Kaitsevägi otsib võimalusi linnalahingute harjutamiseks hoonetes

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

10.02

Eesti välisluure: Venemaa ehitab üles tohutut drooniarmeed

10.02

Selevko kaotas kukkumisega punkte, kuid pääses vabakavale Uuendatud

10.02

Sõja 1448. päev: Ukraina hävitas suure Vene droonilao Uuendatud

11:58

TÄNA OTSE | Kristjan Ilves stardib suusarajale esimesena Uuendatud

10.02

Politico: von der Leyen pehmendas Kallase vastuseisu järel luureüksuse plaani

10.02

Leedu saatis Eesti uisutreeneri olümpialt minema, CAS otsustab kolmapäeval Uuendatud

10.02

Botnist sai tavadistantsil olümpiavõitja, Kehvalt soliidne debüüt Uuendatud

05:50

Kanadas hukkus tulistamises kümme inimest

06:45

Rahandusministeerium ootab hasartmängumaksu aseannetusi

ilmateade

loe: sport

12:42

TÄNA OTSE | Marten Liiv tuleb jääle oma põhialal

12:22

VIDEO | Ilves võitis normaalmäe hüppevõistluse

12:15

VAATA OTSE | Odermatt jahib ülisuurslaalomis esimest olümpiamedalit Uuendatud

11:58

TÄNA OTSE | Kristjan Ilves stardib suusarajale esimesena Uuendatud

loe: kultuur

12:48

Uudisteost esitlevale Maria Faustile antakse üle Saksamaa kriitikute aastapreemia

12:24

Värske Rõhk ja Eesti Novell kuulutasid välja novellikonkursi Värske Novell

12:19

Docpoint Tallinn tõi kinodesse üle 4000 vaataja

10:21

John Legend esineb sel suvel Tartus

loe: eeter

12:32

Õnne talupoe omanik: ma julgen innustada kõiki oma unistust teostama

10:31

Toitumisnõustaja: suhkru asendamiseks tervislikke alternatiive pole

08:51

Eesmaa: Brasiilia olümpiakoondise riietus annab sportlasele enesekindluse

06:32

"Pealtnägija" eksperiment: kuidas värvatakse telefonikelme?

Raadiouudised

11:55

Narva pakub Narva-Jõesuule kiirtrammiühendust

11:50

Tartu hakkab Emajõe vabaujulat korrastama mitme etapi kaupa

09:20

Raadiouudised (11.02.2026 09:00:00)

10.02

Päevakaja (10.02.2026 18:00:00)

10.02

Välisturistide arv kasvas mullu viis protsenti

10.02

Uuring: üha rohkem õpilasi puutub internetis kokku häiriva sisuga

10.02

Raadiouudised (10.02.2026 15:00:00)

10.02

Eestis on ligi 27 000 dementsusega inimest

10.02

Presidendivalimiste riigikogu voorud toimuvad septembri alguses

10.02

Öösel võib tulla 20 külmakraadi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo