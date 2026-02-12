Otse kell 10: riigikogu arutab värsket inimarengu aruannet haridusest
Riigikogu tänasel täiskogu istungil toimub kultuurikomisjoni algatusel olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutelu teemal "Eesti inimarengu aruanne 2026. Haridus ühiskonna peeglis". Kell 10 algavat riigikogu istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis ja telekanalis ETV2.
Ettekande teevad kultuurikomisjoni esimees Liina Kersna (Reformierakond), Eesti inimarengu aruande 2026 peatoimetaja Eneli Kindsiko, Tartu Ülikooli poliitikauuringute instituudi tehnoloogiauuringute kaasprofessor Mihkel Solvak ja Tartu ringkonnakohtu kohtunik Mario Truu.
Riigikogu liikmed saavad igale ettekandjale esitada kaks küsimust. Pärast ettekandeid ja küsimustele vastamist avatakse läbirääkimised, kus saavad sõna võtta esmalt fraktsioonide esindajad ja seejärel kõik Riigikogu liikmed.
Tänavune Eesti inimarengu aruanne käsitleb hariduse mõju ühiskonnale ning uurib, kuidas see peegeldub majanduses, tervises, turvatundes ja e-riigi arengus. Aruande läbiv telg on hariduslik ebavõrdsus nii üldhariduses, täiskasvanuõppes kui ka huvihariduses.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi