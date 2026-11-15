Sõja 1726. päev: Venemaal Tatarstani tööstuskeskuses puhkes pärast droonirünnakut põleng

Venemaal Tatarstani vabariigi olulise naftatöötlemise ja naftakeemiatööstuse keskuse Nižnekamski tööstuspiirkonnas puhkes 15. novembri ööl suur tulekahju, teatasid Ukraina kanalid ja kohalikud elanikud. Teadete kohaselt oli see ala droonirünnaku sihtmärgiks.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 15. novembril kell 22.02:

- Tatarstani tööstuskeskuses teatati pärast droonirünnakut põlengutest;

- Ukraina väed ründasid sõjalennuvälja Astrahani oblastis;

- Zelenski: Ukraina liitlased määravad kõnelustel Euroopa seisukoha;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 2230 sõdurit.

Tatarstani tööstuskeskuses teatati pärast droonirünnakut põlengutest

Venemaal Tatarstani vabariigi olulise naftatöötlemise ja naftakeemiatööstuse keskuse Nižnekamski tööstuspiirkonnas puhkes 15. novembri ööl suur tulekahju, teatasid Ukraina kanalid ja kohalikud elanikud. Teadete kohaselt oli see ala droonirünnaku sihtmärgiks.

Telegrami kanal Exilenova+ vahendas, et elanikud nägid rünnakut ühele linna tööstusobjektile, tõenäoliselt naftakeemiakompleksile Nižnekamskneftekhim, mis kuulub Venemaa keemiatööstusettevõttele SIBUR.

Hiljem teatas kanal, et rünnak jätkub ja ühes tehases on puhkenud tulekahju. Kanali jagatud kaadritel on näha linnas lõõmavat suurt tulekahju.

Nizhnekamsk, Tatarstan. Locals report an attack on one of the city's plants, most likely Nizhnekamskneftekhim (SIBUR). The petrochemical complex produced 3 million tonnes of products in 2025. Its new EP-600 ethylene unit alone has an annual production capacity of 600,000 tonnes. — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 15, 2026

The Kyiv Independent ei suutnud sõltumatult kontrollida, kus kaadrid on filmitud, ega tuvastada, milline objekt täpsemalt kannatada sai.

Nižnekamski linnapea Radmir Beljajev kirjutas Telegramis, et varahommikul langes Nižnekamsk vaenlase droonide massilise ja pikaajalise rünnaku sihtmärgiks.

"Rünnaku tagajärjel said kahjustada tööstuspiirkonna rajatised," sõnas Beljajev ja lisas, et kahjustada sai ka elumaja.

Piirkonna võimud teatasid Vene meedia vahendusel, et haavata sai kolm inimest.

Nižnekamsk on Venemaa naftakeemia- ja naftatöötlemistööstuse tähtis keskus, kus asuvad nii Nižnekamskneftekhimi kompleks kui ka mitu suurt naftatöötlemistehast, sealhulgas TANECO ja TAIF-NK.

Linna tööstusobjektid on ka varem olnud Ukraina kaugmaarünnakute sihtmärgiks.

13. septembril kinnitas Ukraina relvajõudude kindralstaap, et rünnati Nižnekamskis asuvat TANECO naftatöötlemistehast ja Krasnodari krais asuvat Slavjanski naftatöötlemistehast.

Kindralstaabi andmetel ründas Ukraina TANECO tehast ka 20. augustil.

Viimase rünnaku tekitatud kahjude ulatus on esialgu ebaselge. Sõltumatut kinnitust inimohvrite kohta ei ole ning Ukraina ei ole ametlikult vastutust rünnaku eest võtnud.

Ukraina väed ründasid sõjalennuvälja Astrahani oblastis

Ukraina väed ründasid Venemaal Astrahanis oblastis asuvat sõjalennuvälja. Kohapealt teatati vähemalt 30 plahvatusest, vahendas Exilenova Plus.

Ukrainlaste sihtmärgiks oli Ahtubinski sõjalennuväli, sealhulgas sealsed lennukite parkimisalad, moonalaod ja teised rajatised.

Lisaks ründasid ukrainlased droonibaasi Tsimbulova Orjoli oblastis, vahendas portaal Unian Ukraina relvajõudude peastaabi teadet.

Peastaap kirjutas oma Telegram-kanalis, et Ukraina kaitsejõud andsid löögi kahele objektile, kust agressorriik saadab teele lennukeid ja ründedroone.

"Oluline sihtmärk on Astrahani oblastis asuv lennuväli Ahtubinsk, mis asub umbes 650 kilomeetri kaugusel lahingujoonest. See ei ole tavaline lennuväli: siin asub Venemaa kaitseministeeriumi 929. riiklik lennukatsetuskeskus – üks peamisi Venemaa keskusi uue sõjalennundustehnika ja relvastuse katsetamiseks," seisis avalduses.

Lisaks kasutatakse seda lennuvälja Su-34 lennukite baasina, mis viskavad liugpomme Ukraina linnadele ja positsioonidele.

Ukraina kaitsejõud tabasid ka liikuvat raadioaltimeetrit PRV-13. See on lennuvälja jaoks oluline süsteem, mis on mõeldud õhusõidukite lennukõrguse mõõtmiseks ja nende koordinaatide kindlaksmääramiseks.

"Teine sihtmärk asub piirile lähemal. Orjoli oblastis, Tsimbulova asula lähedal, tabati ründedroonide hoiustamis-, ettevalmistamis- ja stardipaika – niinimetatud Tsimbulova droonibaasi," seisab teates.

Zelenski: Ukraina liitlased määravad kõnelustel Euroopa seisukoha

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeval, et ettevalmistamisel on Kiievi liitlaste ehk niinimetatud tahtekoalitsiooni kohtumine, mille eesmärk on määratleda Euroopa seisukoht kõnelustel Venemaaga sõja lõpetamiseks.

"Me valmistame ette tahtekoalitsiooni kohtumist. See on oluline ja võib-olla isegi ajalooline kohtumine," ütles Zelenski oma igapäevases õhtuses pöördumises.

"Me saame võidu saavutamiseks määratleda sajaprotsendiselt tugeva Euroopa seisukoha," lisas ta.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 2230 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 622 860 (+2230);

- tankid 12 478 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 25 784 (+34);

- suurtükisüsteemid 52 401 (+46);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2274 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1756 (+0);

- lennukid 452 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robotisüsteemid 3150 (+10);

- operatiivtaktikalised droonid 608 803 (+1272);

- tiibraketid 5196 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 175 158 (+549);

- eritehnika 4906 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.