Otse kell 13.30: Leis ja Sauk räägivad riigi teetöödest

Pressikonverentsil antakse ülevaade järgnevatel aastatel kavandatavatest teehoiutegevustest, sealhulgas sellest, millised liiklusohtlikud kohad ehitatakse ümber; millised kruusateed viiakse mustkatte alla ning kus toimuvad suuremad teede rekonstrueerimis- ja arendustööd.

Taristuminister Kuldar Leis ja transpordiameti peadirektor Priit Sauk tutvustavad kell 13.30 algaval pressikonverentsil tänasel valitsuse istungil arutatud riigiteede teehoiukava aastateks 2026–2029. ERR-i portaalis näeb pressikonverentsi otsepildis.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: