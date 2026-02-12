X!

Mercedes-Benzi puhaskasum kahanes 2025. aastal pea poole võrra

Saksamaa autotootja Mercedes
Saksamaa autotootja Mercede Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Bernd Weißbrod
Saksamaa autotootja Mercedes-Benzi teatel oli firma 2025. aasta puhaskasum 5,3 miljardit eurot, mis on ligi 49 protsenti vähem kui 2024. aastal.

Mercedes-Benz teatas kolmapäeval oma madalaimast aastakasumist alates koroonapandeemiast.

Ettevõte prognoosib 2026. aastaks sarnaseid raskusi. Käive peaks püsima eelmise aasta 132,2 miljardi euro tasemel.

Oma põhilises autoäris prognoosib Mercedes aga käesolevaks aastaks kasumimarginaaliks kolm kuni viis protsenti – mis on nõrgem kui eelmisel aastal saavutatud viis protsenti.

Pika ajalooga ettevõte, mille juured ulatuvad 1885. aastasse, seisis mullu silmitsi kolme suure probleemiga: järsult langenud müük Hiinas, stagneerunud nõudlus Euroopas ning suured investeeringud elektriautodesse vaatamata ebaühtlasele nõudlusele.

Need raskused eksisteerisid juba enne, kui USA president Donald Trump eelmisel aastal välismaistele autotootjatele tollid kehtestas.

Hiinast, maailma suurimast autoturust, on saanud Saksa autotootjate jaoks lahinguväli, kus käib karm hinnasõda ja tihe konkurents kohalike tegijatega nagu BYD ja Geely.

Mercedes-Benzi müügimahud Hiinas langesid eelmisel aastal 19 protsenti, jõudes madalaimale tasemele alates 2016. aastast, mis omakorda aitas kaasa üleilmse müügi 10-protsendisele langusele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

