Politsei teatel oli Kanada tulistaja 18-aastane transsooline naine

Inimesed osalevad Tumbler Ridge'is toimunud tulistamise ohvrite mälestusteenistusel
Inimesed osalevad Tumbler Ridge'is toimunud tulistamise ohvrite mälestusteenistusel Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kanada Briti Columbia provintsis asuvas väikelinnas tappis tulistaja kaheksa inimest ja võttis seejärel elu ka iseendalt. Politsei teatel korraldas massitulistamise 18-aastane transsooline naine.

Kanada kuningliku ratsapolitsei asejuht Dwayne McDonald ütles, et 18-aastane Jesse Van Rootselaar tappis kõigepealt kodus oma ema ja kasuvenna. Seejärel tappis ta Tumbler Ridge'i koolis viis õpilast ja ühe õpetaja. 

Politsei teatel tulistas Jesse Van Rootselaar iseennast ning ta leiti sündmuskohalt surnuna. Politsei teatel ei olnud Jesse Van Rootselaar kooli õpilane. Politsei oli varem käinud Jesse Van Rootselaari kodus seoses murega tema vaimse tervise pärast.

Politsei teatas varem, et tulistamises hukkus koos kahtlusalusega 10 inimest. Veidi hiljem teatas politsei, et tulistamises hukkus üheksa inimest, üks raskes seisundis kannatanu toimetati helikopteriga haiglasse.

Tulistamises sai vigastada 27 inimest, tulistaja motiiv ei ole veel teada. 

Tumbler Ridge on umbes 2400 elanikuga asula Kaljumäestiku jalamil Briti Columbia põhjaosas, paiknedes Vancouverist ligikaudu 1155 kilomeetri kaugusel kirdes.

Kanada on massitulistamise tõttu kuulutanud välja nädalase leina. Peaminister Mark Carney peatas oma kavandatud reisi Müncheni julgeolekukonverentsile. 

Kanada põhiseaduse kohaselt on Kanada riigipeaks Suurbritannia kuningas kuningas Charles III. Ta avaldas kaastunnet hukkunud inimeste lähedastele. 

"Me saame vaid avaldada sügavat kaastunnet peredele, kes leinavad oma lähedaste kujuteldamatut kaotust, ja neile, kes ikka veel haiglast uudiseid ootavad," seisab Buckinghami palee avalduses.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph/The Times

