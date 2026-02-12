X!

Läti opositsioon ei suutnud taas Silinat umbusaldada

Välismaa
Foto: Jürgen Randma / riigikantselei
Välismaa

Läti opositsioon üritas kuuendat korda umbusaldada peaminister Evika Silinat. Vajalikke hääli ei saadud taas kokku.

Silina umbusaldamiskatsed seimis on muutunud nii tavapäraseks, et valitsusjuht ei saabu istungitele kohalegi ja üldsus elab poliitmängule järjest vähem kaasa.

Oktoobri algul on Lätis parlamendivalimised ja kampaania algas seekord tavapärasest varem. Umbusaldamine näib olevat opositsioonis oleva Ühinenud Nimekirja hinnangul kampaania osa.

Silina umbusaldamine oli kuuendat korda päevakorras juba eelmisel istungil, kuid kvoorumi puudumise tõttu jäi hääletus ära. Tänane tulemus: poolt oli 39 saadikut, vastu 48 ja erapooletuid üks. Taas heitis opositsioon valitsusele ette kõike – leiti, et kord riigis on paigast ära igas valdkonnas, eriti kehval järjel on aga immigratsioonipoliitika ja Rail Balticu ehitus.

"Valitsuse asemel on meil vastuoluline ja omavahelisest vaenulikkusest räsitud poliitikute rühm. Nad ei juhi riiki, vaid veedavad aega hästi tasustatud ametikohtadel. Meie riiklikele huvidele mõjub see halvasti. Valitsus tekitab kaost kõikjal, millega tegeleb – hariduses, migratsioonis, energeetikas ja tervishoius," ütles seimi sekretär Edvards Smiltens (Ühinenud Nimekiri).

Silina ise polnud saalis kohal ei täna ega eelmistel kordadel ning peab toimuvat poliitiliseks kemplemiseks. Samas on valitsus kõikunud juba mõnd aega. Üks kolmest koalitsiooni osapoolest – Roheliste ja Talurahva Liit – on hääletanud mitmes asjas omamoodi ja kisub üles erimeelsusi partnerite Progressiividega.

Kui sotsioloogid ega partnerid ise ei osanud läinud aasta lõpul prognoosida, mis valitsusest edasi saab, siis nüüd näib, et valimisteni jäänud kuud püütakse siiski koos vastu pidada. Keeruline oleks leida kedagi, kes sooviks nii lühikeseks ajaks võimule tulla. Saalis on aga järjest enam näha, et kvoorumi kokkusaamine on keeruline.

"Meie eesmärk oli juhtida tähelepanu asjaolule, et oma valitsusjuhi üle toimuval hääletusel ei suutnud koalitsioon tagada kvoorumit," märkis seimi liige Nauris Puntulis (Rahvuslaste Ühendus).

Silina on mitu korda kinnitanud, et mõne kuu tagune valitsuse restart on mõjunud hästi ja koostöö partnerite vahel on hea.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

Samal teemal

Eesti laul 2026

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:49

ROK ei luba Ukraina skeletonisõitjal olümpial võistelda Uuendatud

22:47

FIS-i juht: neutraalsete sportlaste kontroll on olnud piisavalt tõhus

22:36

Endine Tallinna Kristiine linnaosa vanem lahkus Eesti 200-st

22:22

ETV spordisaade, 12. veebruar

22:17

Ukraina süütas droonirünnakuga naftatöötlemistehase Komimaal Uuendatud

22:02

Saksamaa kelgutajad said jälle olümpiavõidu, Läti jäi napilt pronksist ilma

21:55

VAATA OTSE | Läti hokimehed kohtuvad avamängus ameeriklastega Uuendatud

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:33

Toyota alustas Solbergi juhtimisel nelikvõiduga, Jürgenson WRC2-s kuues

21:32

Kagu-Eesti valmistub sõbrapäevaks

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.02

Tartu Zeppelini keskus läheb lammutamisele

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

22:17

Ukraina süütas droonirünnakuga naftatöötlemistehase Komimaal Uuendatud

06:44

RKAS loodab Tallinna politseilinnaku planeeringu paari aastaga valmis saada

12:10

Kapo saatis riigist välja rünnakut sepitsenud Vene kodaniku

15:14

Karlsson jättis Anderssoni taas kullata Uuendatud

14:45

E-Piim Tootmine andis sisse pankrotiavalduse

11.02

Orkla Eesti müüb Põltsamaa äri Svensky Kaubandusele

11:56

Aruanne: Eesti kool ja õpetaja uputatakse reformide alla, koormust kärpimata

20:09

Kanada hokimehed alustasid oma olümpiat kindla võiduga Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:49

ROK ei luba Ukraina skeletonisõitjal olümpial võistelda Uuendatud

22:47

FIS-i juht: neutraalsete sportlaste kontroll on olnud piisavalt tõhus

22:22

ETV spordisaade, 12. veebruar

22:02

Saksamaa kelgutajad said jälle olümpiavõidu, Läti jäi napilt pronksist ilma

loe: kultuur

20:50

Ursel Tilk: üks neljatunnine proov on paras emotsionaalne karussell

20:30

Selgusid Muuseumirottide laureaadid

19:06

Rainer Sarnet leidis "Hamleti" lavastamise idee Tokyos kabukiteatrist

19:02

Kultuurivabriku juhi kohalt lahkuv Demtšenko: riik toetab kultuuri sõnadega

loe: eeter

22:47

FIS-i juht: neutraalsete sportlaste kontroll on olnud piisavalt tõhus

13:29

Diabeetik Paula Luks: elu lõpuni jääb meelde mind elustanud inimese pilk

12:25

"Ringvaade" tegi tiiru Kumu külaliste eest varjatud kohtades

11:22

Sportida võib südamerikke kiuste

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (12.02.2026 18:00:00)

18:30

Lillepoed ja kohvikud teevad ettevalmistusi sõbrapäevaks

18:10

Läti opositsioon üritas kuuendat korda valitsust maha võtta

18:10

Mitmed Euroopa riigijuhid tahavad süsinikukvoodi hinda kärpida

15:35

Regula naaseb Kuivastu-Virtsu liinile pika ringiga

15:30

Kerkinud energiakulud pole pärssinud kodulaenude võtmist

15:30

Raadiouudised (12.02.2026 15:00:00)

13:00

Aruanne: haridust kurnab algatuste üleküllus

12:50

Ka Rootsis on elekter oluliselt kallinenud

12:35

Eesti aiasaaduste hinda aitaks alla tuua tootmise mehhaniseerimine

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo