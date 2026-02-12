Läti opositsioon ei suutnud taas Silinat umbusaldada

Silina umbusaldamiskatsed seimis on muutunud nii tavapäraseks, et valitsusjuht ei saabu istungitele kohalegi ja üldsus elab poliitmängule järjest vähem kaasa.

Oktoobri algul on Lätis parlamendivalimised ja kampaania algas seekord tavapärasest varem. Umbusaldamine näib olevat opositsioonis oleva Ühinenud Nimekirja hinnangul kampaania osa.

Silina umbusaldamine oli kuuendat korda päevakorras juba eelmisel istungil, kuid kvoorumi puudumise tõttu jäi hääletus ära. Tänane tulemus: poolt oli 39 saadikut, vastu 48 ja erapooletuid üks. Taas heitis opositsioon valitsusele ette kõike – leiti, et kord riigis on paigast ära igas valdkonnas, eriti kehval järjel on aga immigratsioonipoliitika ja Rail Balticu ehitus.

"Valitsuse asemel on meil vastuoluline ja omavahelisest vaenulikkusest räsitud poliitikute rühm. Nad ei juhi riiki, vaid veedavad aega hästi tasustatud ametikohtadel. Meie riiklikele huvidele mõjub see halvasti. Valitsus tekitab kaost kõikjal, millega tegeleb – hariduses, migratsioonis, energeetikas ja tervishoius," ütles seimi sekretär Edvards Smiltens (Ühinenud Nimekiri).

Silina ise polnud saalis kohal ei täna ega eelmistel kordadel ning peab toimuvat poliitiliseks kemplemiseks. Samas on valitsus kõikunud juba mõnd aega. Üks kolmest koalitsiooni osapoolest – Roheliste ja Talurahva Liit – on hääletanud mitmes asjas omamoodi ja kisub üles erimeelsusi partnerite Progressiividega.

Kui sotsioloogid ega partnerid ise ei osanud läinud aasta lõpul prognoosida, mis valitsusest edasi saab, siis nüüd näib, et valimisteni jäänud kuud püütakse siiski koos vastu pidada. Keeruline oleks leida kedagi, kes sooviks nii lühikeseks ajaks võimule tulla. Saalis on aga järjest enam näha, et kvoorumi kokkusaamine on keeruline.

"Meie eesmärk oli juhtida tähelepanu asjaolule, et oma valitsusjuhi üle toimuval hääletusel ei suutnud koalitsioon tagada kvoorumit," märkis seimi liige Nauris Puntulis (Rahvuslaste Ühendus).

Silina on mitu korda kinnitanud, et mõne kuu tagune valitsuse restart on mõjunud hästi ja koostöö partnerite vahel on hea.