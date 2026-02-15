X!

Austraalia rajab 3,9 miljardi USA dollari eest tuumaallveelaevade tehase

Välismaa
Autor/allikas: REUTERS/Hollie Adams/Scanpix
Välismaa

Austraalia avalikustas pühapäeval 2,8 miljardi USA dollari suuruse investeeringu uude tehasesse, kus hakatakse Ühendkuningriigi ja USA-ga sõlmitud kolmepoolse julgeolekupakti AUKUS raames ehitama tuumaallveelaevu.

Allveelaevad, mis valmivad 2032. aastal, on keskseim osa Austraalia strateegiast parandada oma kaugmaalöögivõimekust Vaikse ookeani piirkonnas, eriti Hiina vastu.

Peaminister Anthony Albanese ütles avalduses, et investeering allveelaevatehasesse "on kriitilise tähtsusega Austraalia tavarelvastusega tuumaallveelaevade tarnimisel".

"Me kiirendame AUKUS-e võimaluste kasutamist, et kindlustada Austraalia tulevane kaitsevõime ning luua osariigile püsivat heaolu ja töökohti," lisas ta.

Septembris avalikustas Canberra ka kaheksa miljardi USA dollari suuruse investeeringu, mis kulutatakse kümne aasta jooksul Lääne-Austraalias Perthis asuva laevaehitus- ja hoolduspiirkonna muutmiseks tulevase tuumaallveelaevade laevastiku rajatisteks.

Austraalial oli 2021. aastal suur tüli Prantsusmaaga, kui ta tühistas mitme miljardi dollari suuruse tehingu diiselmootoriga allveelaevade ostmiseks Pariisilt ja valis selle asemel AUKUS-e programmi.

Pakt sattus kahtluse alla eelmise aasta juunis, kui Washington teatas, et algatab uurimise, kas see on kooskõlas president Donald Trumpi "Ameerika ennekõike" tegevuskavaga.

Detsembris teatas Pentagon, et see takistus on ületatud ja Trump on andnud korralduse täie auruga edasi minna.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:45

VAATA OTSE | Tofanes selgub naiste suurslaalomi olümpiavõitja Uuendatud

10:37

Vanilla Ninja: esituse järel hakkasime kõik pingelangusest nutma

10:31

SBU: Ukraina hävitas poole Venemaa ühe moodsama õhutõrjesüsteemi varudest Uuendatud

10:25

Mülla uuendas teivashüppe Eesti rekordit: hooaeg on läinud tõusvas joones

10:20

TÄNA OTSE | Kas Külm ja Tomingas parandavad jälitussõidus kohta?

09:55

TÄNA OTSE | Kas keegi suudab Norra teateneliku troonilt tõugata?

09:27

Zirk Swim Cupi avapäeval langes 43 aasta vanune Eesti rekord

09:25

Transpordiamet avab kõik kolm ametlikku jääteed

09:23

Video: Vanilla Ninja võidulugu viipekeelse tõlkega

09:00

Olga Temnikova: ainult läände vaatamise asemel peaksime aru saama, kes me ise oleme

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.02

Eesti Laul 2026 võitja on Vanilla Ninja Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

14.02

Neivelt: majanduskasvu ja pensioni asemel peaks riik lapsed esikohale panema

13.02

Epsteini lahkamisel viibinud arst kahtleb seksuaalkurjategija enesetapus

10:31

SBU: Ukraina hävitas poole Venemaa ühe moodsama õhutõrjesüsteemi varudest Uuendatud

14.02

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

14.02

Rubio: USA soovib liitu Euroopaga, aga Trumpi tingimustel Uuendatud

14.02

Video: "Espresso Macchiato" Anne Veski ja unistuste bändi esituses

14.02

Kolme protsendiga võitnud Vanilla Ninja: finaali pingelisust on raske kirjeldada

14.02

Braathen tõi Brasiiliale suurslaalomis ajaloolise olümpiakulla Uuendatud

ilmateade

loe: sport

10:45

VAATA OTSE | Tofanes selgub naiste suurslaalomi olümpiavõitja Uuendatud

10:25

Mülla uuendas teivashüppe Eesti rekordit: hooaeg on läinud tõusvas joones

10:20

TÄNA OTSE | Kas Külm ja Tomingas parandavad jälitussõidus kohta?

09:55

TÄNA OTSE | Kas keegi suudab Norra teateneliku troonilt tõugata?

loe: kultuur

09:00

Olga Temnikova: ainult läände vaatamise asemel peaksime aru saama, kes me ise oleme

14.02

Galerii: Linnateater tähistas 60. sünnipäeva ja jagas kolleegipreemiaid

14.02

Raine Karp: kui inimestele pole hoonet tarvis, siis tuleb see ära visata

14.02

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

loe: eeter

10:37

Vanilla Ninja: esituse järel hakkasime kõik pingelangusest nutma

09:23

Video: Vanilla Ninja võidulugu viipekeelse tõlkega

00:04

Video: Eesti Laulu laval möllas legendaarne Singer Vinger

14.02

Vaata uuesti: Vanilla Ninja võiduesitus

Raadiouudised

14.02

Päevakaja (14.02.2026 18:00:00)

13.02

Märtsist käivitub täiendav hommikune Valga-Tartu bussiliin

13.02

Päevakaja (13.02.2026 18:00:00)

13.02

Kohus: Tartu HLÜ peab esitama täiendavaid andmeid

13.02

Kihnu ja Vormsi jäätee jäävad tuisu tõttu avamata

13.02

Kallas: käivitatud reformid vähendavad hariduslikku ebavõrdsust

13.02

Raadiouudised (13.02.2026 15:00:00)

13.02

Prantsusmaa hakkab uusi tuumareaktoreid ehitama

13.02

Ilm läheb veelgi külmemaks

13.02

Raadiouudised (13.02.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo