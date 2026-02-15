Austraalia rajab 3,9 miljardi USA dollari eest tuumaallveelaevade tehase

Allveelaevad, mis valmivad 2032. aastal, on keskseim osa Austraalia strateegiast parandada oma kaugmaalöögivõimekust Vaikse ookeani piirkonnas, eriti Hiina vastu.

Peaminister Anthony Albanese ütles avalduses, et investeering allveelaevatehasesse "on kriitilise tähtsusega Austraalia tavarelvastusega tuumaallveelaevade tarnimisel".

"Me kiirendame AUKUS-e võimaluste kasutamist, et kindlustada Austraalia tulevane kaitsevõime ning luua osariigile püsivat heaolu ja töökohti," lisas ta.

Septembris avalikustas Canberra ka kaheksa miljardi USA dollari suuruse investeeringu, mis kulutatakse kümne aasta jooksul Lääne-Austraalias Perthis asuva laevaehitus- ja hoolduspiirkonna muutmiseks tulevase tuumaallveelaevade laevastiku rajatisteks.

Austraalial oli 2021. aastal suur tüli Prantsusmaaga, kui ta tühistas mitme miljardi dollari suuruse tehingu diiselmootoriga allveelaevade ostmiseks Pariisilt ja valis selle asemel AUKUS-e programmi.

Pakt sattus kahtluse alla eelmise aasta juunis, kui Washington teatas, et algatab uurimise, kas see on kooskõlas president Donald Trumpi "Ameerika ennekõike" tegevuskavaga.

Detsembris teatas Pentagon, et see takistus on ületatud ja Trump on andnud korralduse täie auruga edasi minna.