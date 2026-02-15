X!

Rünnakud energiataristule on suurendanud ukrainlaste vajadust annetuste järele

Foto: SCANPIX/REUTERS/Thomas Peter
Eestist Ukrainale kogutavad annetused on sõja kestel märgatavalt vähenenud. Samal ajal on karm talv ja rünnakud energiataristule abivajadust suurendanud.

Eestist kogutav abi Ukrainale on 2022. aastast saati drastilistelt langenud. Kui toona laekus annetusi miljonites eurodes, siis nüüd räägitakse heal juhul sajast tuhandest. Praegu on Ukrainas aga krõbe talv ning rünnakud riigi energiasüsteemi vastu on abivajadust taas kasvatanud.

Kui ka võimalik rahulepe sõlmitakse, ei vähene annetuste olulisus ka järgnevatel aastatel, rõhutas Eesti Pagulasabi juht Eero Janson.

"Humanitaarkriis jääb seal kestma ja jääb seal kestma veel aastateks. Sellele järgneb ka ülesehitus, mis kõik võtab lõpuks aastakümneid," sõnas Janson.

Abi vähenemise taustal teravneb küsimus, kuidas annetada tõhusalt. Pagulasabi on sel talvel ukrainlasi toetanud peamiselt kütteabiga ehk taganud neile raha kommunaalkulude tasumiseks ja küttepuude ostmiseks. Ka evakuatsioonikeskusi toetatakse rahaliselt.

Seevastu Eesti Punane Rist on üks neist organisatsioonides, kes kogub ka esemelist abi. Akupankade, magamiskottide ja veekanistrite kõrval on nimekirjas ka toidukraami.

"Rahaline annetus on meie jaoks täpselt samamoodi prioriteet. Samas on mitmed inimesed, kes soovivad panustada kuidagi teistmoodi, et anda ka mingisugune füüsiline abi. See on see, millega nad on kindlad, et raha ei lähe kuhugi mujale ja seda ei kasutata kuidagi teistmoodi," ütles Eesti punase risti kriisijuht Kirill Badikin.

Siin lähevad organisatsioonide lähenemised lahku. Pagulasabi hinnangul tuleb esemeid annetada vaid juhul, kui neid kohapealt ei saa. Ukrainas on nelja aasta jooksul aga toidupoed alati toiminud. Ning muudest riikidest, sealhulgas Eestist, kaupa ostes ja Ukrainasse viies, tekib bürokraatiat juurde.

"Meie siis lisame sellele veel pika tarneahela otsa. Ehk siis me tegelikult selle sama rahaga, mis me näiteks ostaksime Ukrainas kolm pakki riisi, siin me saame osta siis ühe paki riisi, et see siis toimetada Ukrainasse," rääkis Janson.

Punase risti kriisijuhi sõnul ei ole küsimus ainult hinnas, vaid ka kättesaadavuses ja toimepidevuses.

"Kui hinnata ainult ühikuhinda, siis see võib nii tunduda, aga humanitaartöös me hindame ka seda, kas kriisitipul suudetakse tagada teenuse katkestuseta toimimine," märkis Badikin.

Badikini sõnul eelistab ka Punane Rist rahalist toetust.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

