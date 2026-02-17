Kell 22 "Esimeses stuudios" välisminister Margus Tsahkna

Muutuv maailmakord ja ebastabiilne julgeolekukeskkond seavad Eesti välispoliitika keeruliste valikute ette. Kas meie väärtuspõhine välispoliitika vajab remonti? Kuidas vältida uute mõjutsoonide tekkimist Euroopas? Kuidas taastada Eesti välispoliitika sõnumiselgus? Vestlust suunab saatejuht Andres Kuusk.

ETV "Esimeses stuudios" on täna külas välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200).

