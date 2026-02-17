Kell 22 "Esimeses stuudios" välisminister Margus Tsahkna
ETV "Esimeses stuudios" on täna külas välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200).
Muutuv maailmakord ja ebastabiilne julgeolekukeskkond seavad Eesti välispoliitika keeruliste valikute ette. Kas meie väärtuspõhine välispoliitika vajab remonti? Kuidas vältida uute mõjutsoonide tekkimist Euroopas? Kuidas taastada Eesti välispoliitika sõnumiselgus? Vestlust suunab saatejuht Andres Kuusk.
"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 22.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi