Kubo, taasiseseisvunud Eesti teine kultuuriminister, oli ametis 1992. aasta 30. jaanuarist kuni 21. oktoobrini. Ajaloolase haridusega Kubo tegevuses oli oluline koht teatril ja kultuuriloo talletamisel.

Aastatel 1990 kuni 1992 juhtis ta Noorsooteatrit ning aastatel 1993 kuni 1995 töötas ajakirja Teater. Muusika. Kino toimetajana. Kubo avaldas teatri- ja filmialaseid artikleid ning koostas raamatud "Rahvusooper Estonia 1998–2003" ja "Rahvusooper Estonia 2003–2008", mille abil aitas hoida ja vahendada Eesti teatri ajaloolist mälu.

Kultuuriministri ametile lisaks kuulus Kubo poliitilisse teekonda töö VIII riigikogu koosseisus aastatel 1995 kuni 1999 ning Tallinna linnavolikogus aastatel 2005 kuni 2009. Aastatel 2000 kuni 2001 juhtis ta Eesti Koonderakonda, hiljem kuulus Reformierakonda.