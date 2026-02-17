Parempopulistliku aktivisti tapmine tekitab Prantsusmaal poliitilisi pingeid

Hiljuti suri Prantsusmaal peksmise tagajärjel parempopulistlik aktivist Quentin Deranque ning juhtumi uurimisega kursis olev allikas ütles teisipäeval, et mitu kahtlusalust on seotud vasakpopulistidega. Prantsusmaa poliitmaastiku killustatus kasvab ja aktivisti tapmine süvendas pingeid veelgi.

23-aastane Quentin Deranque osales möödunud nädala neljapäeval meeleavaldusel, mis oli suunatud Lyonis asuva ülikoolis esinenud vasakpopulistliku poliitiku Rima Hassani vastu.

Hassan on endise trotskisti Jean-Luc Melenchoni juhitud Alistamatu Prantsusmaa (LFI) liige. Hassan on Euroopa Parlamendi liige ning kritiseerib järjepidevalt Iisraeli sõjalist tegevust Gaza sektoris.

Sisserändevastane ja naistevastase vägivalla vastu võitlev rühmitus Nemesis teatas, et Deranque oli meeleavaldusel nende liikmeid kaitsmas.

Meeleavalduse ajal ründas Deranque'i vähemalt kuut inimest ning ta suri möödunud laupäeval ajukahjustuse tagajärjel. Nemesis süüdistab aktivisti tapmises fašismivastast vasakpoolset rühmitust, mille kaasasutaja oli LFI-i praegune parlamendisaadik Raphael Arnault.

Prantsusmaa sise- ja justiitsminister teatasid, et aktivisti surmas on süüdi vasakäärmuslikud võitlejad. Lyoni prokurör keeldus esmaspäeval neid väiteid kommenteerimast, täpsustades vaid, et juhtumit uuritakse kui tahtlikku tapmist ja raskendavatel asjaoludel toime pandud kallaletungi.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ei süüdistanud Deranque'i surmas ühtegi poliitilist jõudu. Presidendi sõnul ei saa ükski ideoloogia kunagi inimese tapmist õigustada.

Praegune vasakpopulistlik parlamendisaadik Raphael Arnault asutas rühmituse 2018. aastal. See asutati reaktsioonina parempopulistlike rühmituste laialdasele kohalolekule Lyonis.

Siseministeerium käskis mullu juunis Arnault'i rühmituse laiali saata, teatades, et see õhutab vägivaldseid tegusid antifašistliku ideoloogia toetuseks. Rühmitus aga vaidlustas siseministeeriumi otsuse kohtus, organisatsioonile avaldas toetust ka Alistamatu Prantsusmaa.

Üks Arnault'i abidest, Jacques-Elie Favrot, lükkas tagasi väited, et ta oli seotud Deranque'i tapmisega. Alamkoja spiiker Yaël Braun-Pivet teatas siiski, et Favrot' juurdepääs parlamenti on peatatud.

Deranque'i tapmine toimus poliitiliselt tundlikul ajal, kuna märtsis toimuvad riigis kohalikud valimised. 2027. aastal toimuvad riigis presidendivalimised, viimased küsitlused viitavad, et parempopulistid võivad valimised võita.

Mitmed parem- ja parempopulistlikud rühmitused korraldavad nüüd tapetud Deranque'i mälestuseks meeleavaldusi.

Viimane juhtum õhutab ka pingeid Prantsusmaa parempopulistide ja vasakpopulistide vahel.

Nii Melenchon kui ka Hassan mõistsid samas Deranque'i tapmise teravalt hukka.

Sellegipoolest süüdistas valitsuse pressiesindaja Maud Bregeon LFI-d vägivaldse õhkkonna õhutamises. Enne Deranque'i surma salvestatud intervjuus sildistas Macron LFI vasakäärmuslikuks liikumiseks. Sarnast sildistamist on kasutatud ka parempopulistide puhul.