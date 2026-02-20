Prantsuse vasakpopulistid sattusid pärast meeleavaldaja tapmist surve alla

Prantsusmaa vasak- ja paremaktivistid põrkusid möödunud nädala neljapäeval Lyonis asuva ülikooli ees, kus esines LFI vastuoluline saadik Rima Hassan.

Prantsuse meedias avaldatud videost on näha ülikooli juures toimunud rüselust, milles osales kümneid inimesi. 23-aastane Quentin Deranque, kes oli seotud Lyoni parempopulistidega, suri peksmise ja hoopide tagajärjel saadud traumaatilisse ajukahjustusse.

Deranque kuulus rühma, mis oli saadetud kaitsma organisatsiooni Nemesis – enda sõnul feministlik ja identitaarne ühendus, mis vastustab immigratsiooni ja peab migrante ohtlikuks naistele.

Nendega põrkunud vasakaktivistid rühmitusest La Jeune Garde määratlevad end fašismivastase enesekaitse liikumisena.

Nemesise liikmed protestisid Hassani esinemise vastu.

Politsei on seni vahistanud 11 inimest, kellest osa kuulatakse üle kahtlustatuna mõrvas ja teisi väidetavate süüdlaste põgenemisele kaasaaitamises.

Kinnipeetute hulgas oli kaks isikut, kes töötavad Pariisis LFI poliitiku Raphaël Arnault' parlamendisaadiku abidena. Arnault on üks 2018. aastal Lyonis loodud La Jeune Garde'i asutajatest. Arnault mõisteti 2022. aastal süüdi grupi poolt toime pandud ründamises pärast rüselusi paremäärmuslastega, kuid vaatamata sellele määrati ta peagi LFI kandidaadiks rahvuskogusse.

Prokurörid teatasid neljapäeval, et esitavad seitsmele 20–26-aastasele mehele esialgsed süüdistused tahtlikus tapmises, kuigi kõik eitavad tapmiskavatsust. Prokuratuur taotles kohtult nende viivitamatut vahi alla võtmist ning kinnitas, et üks neist on Arnault' parlamendiabi.

Parempopulistliku erakonna Rahvuslik Liit (RN) juht Jordan Bardella on kasutanud tapmist võimalusena näidata oma toetajaid ohvritena ja demoniseerida vasakpopuliste. Tema sõnul on viimased väljunud demokraatlike institutsioonide piiridest – tavaliselt kõlavad sarnased süüdistused teiste erakondade poolt tema enda ja parempopulistide suunas.

"Äärmusvasakpoolsus tapab," ütles ta kolmapäevasel pressikonverentsil, kutsudes üles looma ühisrindet LFI vastu järgmise kuu kohalikel valimistel.

Deranque'i surm tekitas poliitilisi laineid ka naaberriigis Itaalias, kus parempoolne peaminister Giorgia Meloni nimetas tapmist "haavaks kogu Euroopale", süüdistas selles "vasakäärmuslust" ja "ideoloogilise vihkamise õhkkonda, mis levib üle mitme riigi".

Itaalia peaministri kommentaarid tõid kaasa Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni vastulause, kes soovitas Melonil tegeleda oma siseasjadega.

Kuna kohalikud valimised on vaid nädalate kaugusel, ründavad LFI-d vastased kogu poliitilisest spektrist, heites ette rühmituse La Jeune Garde toetamist ja nende tegude hukka mõistmata jätmist.

Deranque'i surm võib LFI valimisväljavaateid halvendada. Sel korral on partei loobunud liidust mõõdukamate sotsialistidega, lubades nad kahevoorulistel valimistel kukutada, isegi kui see tähendaks võitu parempoolsetele. Samuti võib sündmus muuta Sotsialistidele, Rohelistele ja Kommunistidele raskemaks LFI-ga teises voorus koondumise.

Peaminister Sébastien Lecornu kutsus LFI-d üles "oma ridu puhastama", nimetades partei reageeringut tapmisele põlastusväärseks. Justiitsminister Gérald Darmanin ütles neljapäeva hommikul raadiojaamale BFM/RMC, et LFI näitab oma tõelist nägu poliitilise vägivalla pooldajana.

"Fakt, et Arnault'd pole ikka veel ametist kõrvaldatud ega välja heidetud, näitab, et Alistumatu Prantsusmaa kordab oma vigu, jättes loomata sanitaarkordoni inimeste ümber, kes panevad toime füüsilist vägivalda," sõnas ta.

LFI liider Jean-Luc Mélenchon on keeldunud La Jeune Garde'i või Arnault'd hukka mõistmast.

"Väljendame šokki, aga ka empaatiat ja kaastunnet perele ja lähedastele," ütles Mélenchon pühapäevases kõnes Deranque'i surma kohta. Kuid ta lisas: "Me kiidame heaks nende vastupanu, me kiidame heaks nende organisatsiooni, isegi kui meil on erimeelsusi."

Kuigi kokkupõrked vasak- ja parempopulistide vahel on Prantsusmaal tavalised, on Deranque'i tapmine paljastanud Prantsuse poliitika äärmise plahvatusohtlikkuse. Ühelgi parteil ega liidul pole patiseisus rahvuskogus enamust ning Bardella ja Marine Le Peni parempopulistlik RN on 2027. aasta presidendivalimiste soosik.

LFI Pariisi peakorter evakueeriti kolmapäeval pommiähvarduse tõttu.

Lyonis on aastate jooksul korduvalt aset leidnud kokkupõrkeid parempopulistide ja antifašistlike rühmituste vahel. Prantsuse võimud on määratlenud linna kui parempopulistlike ja rojalistlike rühmituste tulipunkti. Selles linnas asutas oma konservatiivse politoloogiakooli Issep ka Le Peni õetütar Marion Maréchal.

Lyoni linnapea on palunud kohalikel võimudel keelata laupäevaks planeeritud meeleavaldus Deranque'i toetuseks, kartes, et seal võib puhkeda vägivald.