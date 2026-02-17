X!

Uus piiriületusgraafik ei sobi mitmetele piiritagustele töötajatele

Eesti
Luhamaa piiripunkt.
Luhamaa piiripunkt. Autor/allikas: Mirjam Mõttus/ERR
Eesti

Valitsuse otsus sulgeda nädala pärast, alates 24. veebruarist, Koidula ja Luhamaa maateepiiripunktid öiseks ajaks, on pannud piirkonna ettevõtted sundseisu. Ainuüksi Värska piirkonda käib Petserist tööl üle 30 inimese, kelle töögraafikud ei lange kokku piiri lahtiolekuaegadega.

Mitmed töötajad Petserist, kes on Värska sanatooriumis aastaid töötanud, on valitsuse otsuse - jätta maanteepiiripunktid alates 24. veebruarist avatuks kella 7 hommikul kella 19 õhtul - tõttu keerulises olukorras.

"Meil on väga raske tööle pääseda. Kokad põhimõtteliselt ei saa üldse, nemad peavad eelmise päeva õhtul juba kohale tulema, et hommikul tööle asuda. Õhtul me ei jõua koju. Meie töötame abikokkadena õhtul seitsmeni ja me lahkume siit umbes pool kaheksa õhtul ja me jälle ei pääse koju. Meil tuleb siin ööbida," lausus töötaja Petserist Nadezda Gavrilava.

"Piir on lahti ainult seitsmest seitsmeni, aga meie tööpäev juba algab kell kuus ja õhtusöök lõpeb kell seitse, siis me peame neile otsima nüüd majutuskohad. Oleme korraldanud graafikuid ringi ja oleme otsinud võimalusi pakkuda hotellis töötajatele eraldi tubasid," sõnas Värska sanatooriumi juhatuse liige Kairi Ustav.

Värska sanatoorium on 120 töötajaga piirkonna suurim tööandja ning alatasa fakti ees, et tööjõudu piirkonnas pole.

"Praegu meilgi käib palju inimesi tööl Valgast, Võrust, Räpinast, Vastseliinast, et terve Lõuna-Eesti käib ja veel eriti kööki. Kokkasid on isegi Tartus raske leida, rääkimata nii väiksest kohast. Me aastaringselt vaevleme tööjõupuuduses ja eriti hull on olukord just suvel, kui on majad püsti rahvast täis," ütles Ustav.

Tööjõupuuduse käes vaevlevad teisedki piirkonna ettevõtted. Näiteks Saatses asuvasse hooldekodusse Värska Südamekodu käib teiselt poolt piiri tööle kümme inimest. Piiride sulgemine sunnib sealgi majas tegema ümberkorraldusi ja muutma graafikuid paindlikumaks. Kokku käib Petserist piirkonda umbes poolsada töölist, lisaks neile ka inimesed Võru ja Põlva ettevõtetesse. Vallavanema sõnul on see paratamatus.

"Teenindussektoris palgatase on suhteliselt madal. Kui me võtame Setomaa palgataseme, siis ta on Võru maakonna palgatasemest veel sada eurot madalam, lihtsalt ei ole töötajaid võtta. Meil on idapool piir ees. Me oleme täiesti tupikus siin, et lihtsalt pole tööjõudu võtta nende tööde tegemiseks," ütles Setomaa vallavanem Raul Kudre.

Asjaosaliste ühine lootus on, et peale kolme kuu möödumist jätkub elu vanas rütmis.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

