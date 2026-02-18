X!

Haapsalu tunnistas ehituskeeluvööndisse jäävad detailplaneeringud kehtetuks

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Haapsalu linnas tekkis uue üldplaneeringuga olukord, kus osa kehtivaist detailplaneeringuist jääb ehituskeeluvööndisse. Haapsalu linn pani üldplaneeringusse klausli, millega muudeti sellised detailplaneeringud kehtetuks. Õiguskantsleri hinnangul ei ole selline lahendus õige.

Möödunud sügisel tuli välja, et Haapsalus kehtestatud uue üldplaneeringuga jäid kümmekond Topu ja Rohuküla mereäärset detailplaneeringut ehituskeeluvööndisse. Linna üldplaneering sisaldas klauslit, millega muudeti üldplaneeringuga vastuolus olevad detailplaneeringud kehtetuks. Õiguskantsleri hinnangul ei saa aga üldplaneering detailplaneeringutest niimoodi lihtsalt abstraktselt üle sõita.

"Kui on ikkagi varem kehtestatud detailplaneeringud, mis on õiguspärased, siis need kehtivad senikaua, kuni nad otseselt kehtetuks tunnistatakse. Korrektne oleks siiski need ükshaaval üle vaadata ja nende osas võtta konkreetne seisukoht, mitte niimoodi automaatselt," sõnas õiguskantsleri vanemnõunik Ago Pelisaar.

Haapsalu linn on õiguskantsleri seisukohaga nõus.

"Haapsalu linn on ka varasemalt kogu aeg seisukohal olnud, et detailplaneeringuid tehtigi sinna ranniku serva sellisel eesmärgil, et sinna ehitada saaks ja inimestel on tekkinud õigustatud ootus," ütles Haapsalu aselinnapea Peep Aedviir.

Miks siis selline klausel üldplaneeringusse üldse sisse pandi? Aedviiru sõnul sai probleem alguse sellest, et vahepeal kehtima hakanud uue looduskaitseseadusega ehituskeeluvöönd Topu ja Rohuküla kandis suurenes ning keskkonnaamet polnud nõus enam ehituskeeluvööndit vähendama.

"Ma saan keskkonnaametist väga hästi aru, et ranna ja kalda kaitse eesmärkidel tulebki randa ja kallast kaitsta. Aga samas, kui meil on olukord olnud, et 20 aastat on kehtinud selline ehituskeeluvööndi tsoon ja nüüd tagantjärgi seda muuta, ei tundu õiguspärane," sõnas Aedviir.

Pelisaar ütles, et kui detailplaneering on kehtestatud tolle aja õigusaktidele vastavalt, siis vahepeal muutunud seadus ei muuda detailplaneeringut kehtetuks.

"Detailplaneering jääb kehtima nii, nagu ta kehtib ja seda peaks saama ka ellu viia, nii nagu ta on kehtestatud. Kui seda usaldust tahetakse murda, siis tuleb järgida protseduurireegleid ja võib-olla, et isegi hinnata, et kas on vaja kahju hüvitamist käsitleda," lausus Pelisaar.

Keskkonnaamet aga lähtub vastupidisest, öeldes, et seadus kehtib ka varem kehtestatud planeeringutele. Amet kolmapäeval kedagi kaamera ette rääkima ei leidnud, kuid ütles kirjalikus vastuses, et õiguskantsleri Haapsalule saadetud kiri nende praktikat ei muuda ja kui detailplaneering on seadusega vastuolus, tuleb kohalikul omavalitsusel see seadusega kooskõlla viia. Kas tekkinud olukord päädib ka kohtuvaidlustega, näitab aeg.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:18

Prantsusmaa sai üle aastakümnete võidu, Eesti 14. Uuendatud

18:51

Grigorjeva: inimkond võiks hakata enda koht teistsuguseid lugusid rääkima

18:46

Marten Liiv tuleb olümpial ka kolmandat korda starti

18:45

Lõuna-Eesti turismiasutused valmistuvad koolivaheajanädalaks

18:45

Läti on hädas Rail Balticu trassi ehitamisega

18:40

Päevakaja (18.02.2026 18:00:00)

18:40

Maksuküüru kaotamine pole kaupluste käivet suurendanud

18:37

VAATA OTSE | Valitsev olümpiavõitja Soome võtab mõõtu Šveitsiga Uuendatud

18:36

Haapsalu tunnistas ehituskeeluvööndisse jäävad detailplaneeringud kehtetuks

18:31

Koalitsioon otsib tsiviilkriisi ja riigikaitseseaduse vastuvõtmise osas kompromissi

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

00:01

Petrõkina on kõrgetasemelise lühikava järel kümnes, aga vahed on väikesed Uuendatud

14:11

Terras ähvardas peatada tulumaksu ülekanded Tallinnale Uuendatud

04:55

"Kindralid" panid täispiduri tsiviilkriisi ja riigikaitseseaduse eelnõule

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

15:18

Kas Karis soovitas Michalil välisministri välja vahetada?

07:20

Stellantis toob Euroopas tagasi diiselmootorid

12:50

ISW: Venemaa piirab Trumpi viha kartuses õhurünnakuid Uuendatud

13:41

Pulles ja Kaasiku saavutasid sprinditeates 12. koha, kullad Rootsile ja Norrale Uuendatud

17.02

Muuseumid: koolid ei julge enam muuseumidesse tulla Uuendatud

08:10

Riik ignoreeris aastaid probleeme ehitisregistri avalike andmetega

ilmateade

loe: sport

19:18

Prantsusmaa sai üle aastakümnete võidu, Eesti 14. Uuendatud

18:46

Marten Liiv tuleb olümpial ka kolmandat korda starti

18:37

VAATA OTSE | Valitsev olümpiavõitja Soome võtab mõõtu Šveitsiga Uuendatud

18:23

Hiina lumelaudur tegi endale suurepärase sünnipäevakingi

loe: kultuur

18:51

Grigorjeva: inimkond võiks hakata enda koht teistsuguseid lugusid rääkima

17:08

Kinodesse jõuab dokfilm Eesti naiste jäähokikoondise eduloost

16:51

Vaata: Kumu 20. sünnipäeva vestlusring "Uus kunstimuuseum: kirik või kaubamaja?"

16:20

Berliini filmifestivali päevik: Lance Hammeri "Queen at Sea" ei jäta kedagi külmaks

loe: eeter

15:46

"Pealtnägija": identiteedivarguse ohver sai kohtus kõvasti kõrvetada

15:06

Roman Zaštšerinski: meie vanaemade toidud on juba natuke unustatud kunst

13:07

Laiul lambaid kasvatav pere: vahel tassime lambaid lausa seljas

11:57

Noep: pärast Ukrainast saadud sõnumit on rumal teise koha üle kurvastada

Raadiouudised

17:55

Õiguskantsleri hinnangul pole Haapsalu LV osasid detaiplaneeringuid kehtetuks tunnistades käitunud õigesti

17:55

Lõuna-Eesti turismisihtkohad pakuvad tänavu vähem eripakette

16:25

Muudatusettepanekud panid täispiduri tsiviilkriisi ja riigikaitseseaduse eelnõule

15:25

Raadiouudised (18.02.2026 15:00:00)

12:55

Politsei ja päästeamet rõdul suitsetamise keelu seadusesse kirjutamist ei poolda

12:20

Raadiouudised (18.02.2026 12:00:00)

10:30

USA süüdistab Belgia valitsust juudiviha õhutamises

10:05

Riik ignoreeris aastaid probleeme ehitisregistri avalike andmetega

10:05

Raadiouudised (18.02.2026 09:00:00)

09:55

Tallinna Tehnikaülikooli teadlased lõid püriidipõhise päikesepatarei

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo