Politsei hakkab fooritule "varastajaid" püüdma drooniga

Kui Tallinnas on fooritule eirajate tabamiseks kahel ristmikul kasutusel foorikaamerad, siis Tartus plaanib politsei võtta appi drooni.

Fooritulede eirajate seas menukate kohtade esiviisikus oli eelmisel aastal lausa neli Tartu ristmikku, kirjutab Maaleht. Politsei statistika järgi oli kõige enam rikkumisi Tartus Riia 37 läheduses – 179 rikkujat, Tartus Narva mnt 149 läheduses – 172 rikkumist; Tartus Riia tn 26 läheduses – 165 rikkumis; Tallinnas A. H. Tammsaare tee 73 – 133 rikkumist ja Tartus Võru tn 3 – 97 rikkumist.

Tegelik liikluspilt avaneb kaameratega ristmikel, mida Eestis on kaks, mõlemad Tallinnas: Kristiine keskuse juures ja Reidi teel Russalka juures. Need tuvastavad, kui juht sõidab ristmikule või jalakäijate ülekäigurajale foori keelava tule ajal.

Kui Russalka juures tuvastas politsei 2023. aastal vaatluse käigus 163 rikkumist, siis kaamerad registreerisid 2024. aastal 2002 rikkumist. Kusjuures kirja lähevad seal ainult need, kes sõidavad ristmikule punase tulega.

Möödunud aastal fikseerisid Kristiine foorikaamerad 532 ja Reidi tee kaamerad 964 rikkumist – kokku 1496.

Kuigi foorikaamerad on sama efektiivsed kui mobiilsed kaamerad kiiruseületajate tabamisel, pole riigil praegu kavas ühtki uut ristmikku foorikaameratega varustada.

Kevadel hakkab Tartu politsei operatsioonide käigus ristmikke jälgima hoopis drooniga, mis tähendab, et patrulli ristmiku läheduses näha pole ja juhti ei peeta kinni enne järgmist ristmikku, vaid hoopis kaugemal.

"Töötame taktikat välja," ütles Lõuna prefektuuri patrullitalituse juht Argo Arukase.