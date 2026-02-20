X!

Lõuna-Korea kohus määras ekspresidendile eluaegse vangistuse

Yoon Suk Yeol
Yoon Suk Yeol Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Ahn Young-joon
Lõuna-Korea endine president Yoon Suk Yeol palus reedel vabandust 2024. aasta detsembris välja kuulutatud lühiajalise sõjaseisukorra eest. Vabandus saabus päev pärast seda, kui Souli kohus mõistis talle eluaegse vangistuse mässu korraldamise eest.

Advokaatide vahendusel edastatud avalduses märkis Yoon, et tal on kahju rahvale põhjustatud pettumuse ja raskuste pärast, kuid ta jääb siiski oma otsuse "siiruse ja eesmärgi" juurde.

Yooni sõnul oli Souli keskringkonnakohtu neljapäevane otsus määrata talle eluaegne vangistus ette määratud ning ta nimetas kohtuotsust poliitiliseks kättemaksuks.

"Jõud, kes püüavad riigi päästmiseks tehtud otsust tempeldada mässuks ning kasutavad seda lisaks poliitilistele rünnakutele ka võimalusena konkurente elimineerida, muutuvad edaspidi vaid jultunumaks," seisis avalduses.

Yoon seadis kahtluse alla ka apellatsiooni mõttekuse keskkonnas, kus kohtuvõimu sõltumatus pole tema hinnangul tagatud, ning kutsus poolehoidjaid üles "ühinema ja tõusma". Tema advokaadid täpsustasid eraldi, et avaldus ei tähenda siiski apellatsioonist loobumist.

Yooni kuulutatud sõjaseisukord kestis ligikaudu kuus tundi, enne kui parlament selle tühistamise poolt hääletas. Sündmus vapustas riiki ja tõi tänavatele massilised protestiavaldused.

Kohus leidis, et Yoon on süüdi põhiseadusliku korra lammutamises, kuna saatis väed parlamendihoonesse ja üritas opositsioonipoliitikuid kinni pidada.

Endine karjääriprokurör Yoon eitas süüdistusi, väites, et presidendil on volitused sõjaseisukorda välja kuulutada ning tema tegevuse eesmärk oli juhtida tähelepanu opositsioonierakondade tegevusele, mis takistas valitsuse tööd.

Eriprokurör nõudis Yoonile surmanuhtlust, kuigi Lõuna-Koreas pole ühtegi hukkamist täide viidud alates 1997. aastast. Prokuratuur nentis neljapäeval, et tunneb kohtuotsuse osas teatud kahetsust, kuid ei täpsustanud, kas nad kavatsevad otsuse edasi kaevata.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

