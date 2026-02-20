X!

Eesti lähedale jõuavad Vene jäämurdjad

Foto: ERR
Juba eelmisel nädalal ilmusid Läänemerel Eesti lähedale Vene jäämurdjad, teiste hulgas maailma suurim tuumajäämurdja Sibir. Soome lahe kaudu käiv Venemaa eksport on jääolude tõttu aeglustunud ja see on halvanud metalltoodete vedu Venemaa loodebasseini meresadamate kaudu, teatas Kommersant.

"Täna Kapitan Nikolajev, kes asub Hiiumaast põhja pool, tuli Hiiumaani välja, abistas ühte laeva, kes Venemaalt tuli. Ja nüüd suundub tagasi Venemaa suunas," nentis transpordiameti jäämurde koordinaator Aare Piel.

"Siin on Sibir – meie andmeil nende kõige võimsam jäämurdja. Läheb karavaniga praegu ida suunas," lisas Piel.

Pieli sõnul opereerisid jäämurdjad kuni eelmise nädalani peamiselt Lauga jõesuus piirkonnas. "Aga nüüd on hakanud tulema siin kuni Hiiumaani välja. Toovad Vene laevu sisse ja välja. Keset lahte – see on Soome ja Eesti majandusvööndis, kus ei ole keelatud sõita," ütles Piel.

Jäämurdja Tarmo sõitis välja 11. veebruaril ja jõudis Hundipea sadamasse punkerdamisele täna. 63-aastane Tarmo katab Soome lahe piirkonda üksinda, peamiselt Kunda ja Sillamäe piirkonnas. Botnica on raskete jääolude tõttu teist nädalat abis Liivi lahes ja EVA-316-l on tihedad tööpäevad Pärnu lahes. Jää kasvab veel veebruari lõpuni, siis hakkab meres vähenema. See ei tähenda jäämurde vähenemist.

"Küll aga – kuna merejää on liikuv, siis tekitab see rohkem probleeme laevaliiklusele. Ta võib liikuda Soome lahe ühest servast teise ja ka Liivi lahes ühest servast teise. Tekitab rohkem kuhjunud jääd ja rüsijääd. Ja see on laevaliiklusele raskem ja seal on ka jäämurdjaid vaja," selgitas riigilaevastiku partnerlussuhete juht Toomas Kasemaa.

Toimetaja: Mari Peegel

