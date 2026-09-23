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Paljud töötud ei pea tulevikus enam igal kuul töötukassas nõustamisel käima

Majandus
Töötukassa
Töötukassa Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Riigikogu sotsiaalkomisjonis valminud eelnõu kohaselt ei pea paljud töötukassas arvele võetud inimesed tulevikus enam korra kuus nõustamisel käima, samas kui noori ja vähenenud töövõimega töötuid ootab ees senisest sagedasem nõustamine.

Sotsiaalkomisjon otsustas saata esimesele lugemisele tööturumeetmete seaduse muudatuse, mis kaotab töötukassas arvel olevate inimeste kohustuse seal igakuisel nõustamisel käia.

Sotsiaalkomisjoni esimees Signe Riisalo ütles ERR-ile, et muudatuse peamine põhjus on vähendada ebavajalikele nõustamistele kuluvat aega nende inimese arvelt, kes on ise aktiivsed tööotsijad ning ka kiiresti töö leiavad.

"Sama ajaressurss pannakse noortele, kelle töötuse risk on kõrge ning neile pakutakse nõustamist intensiivselt neli korda kuus," sõnas Riisalo. "Töötukassa soov on laiendada neli korda kuus pakutavat nõustamist teiste hulgas ka vähenenud töövõimega inimestele."

Kokkuhoidu see sotsiaalkomisjoni juhi sõnul ei too, sest ressurss suunatakse gruppidele, kellel on rohkem tuge vaja.

"Eelnõu osa sätteid toovad kaasa kulude suurenemise, kuivõrd hüvitiste maksmist ei lõpetata ning töövõime maksmist ei peatata enam esimese rikkumise järel," tõi Riisalo välja.

Samas vähenevad kulud töötuskindlustushüvitise ja töövõimetoetuse väljamaksetes, sest kolmandale rikkumisele järgneb töötuna arveloleku lõppemine ja hüvitise või toetuse maksmise lõppemine. Seda kuni uuesti arvele tulemiseni või teistkordse arveloleku lõppemise järel pärast 90-päevase ooteaja lõppemist.

Seega väheneb kulu koostoimes aastatel 2027-2028 vahemikus 346 000 eurost kuni 452 000 euroni.

Eelnõu esimene lugemine on riigikogus kavandatud 30. septembrile ning kõnealuste sätete jõustumisajaks on plaanitud 1. jaanuar 2027.

Toimetaja: Karin Koppel

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