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Zjuganov ennustab Putini kursi ja sõja jätkudes Venemaale lüüasaamist

Välismaa
Venemaa kompartei juht Gennadi Zjuganov.
Venemaa kompartei juht Gennadi Zjuganov. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

Venemaa riigiduumas suuruselt teist fraktsiooni omava kommunistliku partei juht Gennadi Zjuganov ütles, et Venemaa kaotab sellest, kui jätkub praegune poliitiline kurss ja sõda Ukrainas.

"Kui kurss ei muutu ja see kurnav sõda jätkub, kaotavad kõik. Ilma vasaktsentristliku pöördeta, ilma pöördeta õigluse, sõpruse ja sotsialismi poole ei ole võimalik seda võitu kindlustada," ütles Zjuganov teisipäeval riigiduuma valimiste tulemusi käsitleval briifingul.

Ta kritiseeris ka Venemaa aeglast majanduskasvu. "Maailm liigub edasi 3–4-protsendilise kiirusega, meie aga oleme 15 aastat püsinud ühe protsendi juures. See on lubamatu," pahandas Venemaa kommunistide juht.

Zjuganov tõi välja hinnatõusu ja Venemaa tehnoloogilise mahajäämuse.

"Me pole 20 aasta jooksul suutnud isegi oma telefoni valmistada," tõdes ta.

Lisaks märkis Vene kommunistide juht, et täiemahulise Ukraina-vastase sõja aastatel on Venemaa ning nende kätte koondunud varade väärtus on tema sõnul jõudnud 700 miljardi dollarini.

"Oligarhia ... ei taha võidu saavutamises osaleda, maksta normaalseid makse ega investeerida," ütles Vene kompartei juht, viidates samal ajal hinnatõusule riigis. Tema sõnul on borši koostisosadest koosnev toidukorv aastaga 40 protsendi võrra kallinenud.

Zjuganov kahtleb valimistulemuste aususes

Päev varem ütles Zjuganov telekanali Rossija 1 saates "Vesti nedeli", et riigiduuma uue koosseisu moodustamiseks peetud nn valimistel toimus võltsimisi ning kompartei vaatlejaid eemaldati jaoskondadest. Tema väitel näitasid esialgsed küsitlused erakonnale 18–30 protsendilist toetust, samal ajal kui ametlikud tulemused andsid kompartei tulemuseks alla 15 protsendi.

"Vaatasin mõningaid tabeleid, mida meile kolme tunni jooksul ekraanidel näidati. Need ei kajasta mingit suundumust ega tegelikku pilti," ütles Zjuganov. Samuti teatas ta, et Voronežis eemaldati ebaseaduslikult kõik KPRF-i vaatlejad, ning lisas, et sarnaseid juhtumeid leidis aset ka teistes piirkondades.

Venemaa keskvalimiskomisjoni esialgsete andmete kohaselt kogub võimupartei Ühtne Venemaa erakondade nimekirjade alusel 57,97 protsenti häältest ning võidab 225 ühemandaadilisest ringkonnast 208. Erakond võib saada rekordilised 355 kohta 450-liimelises riigiduumas, võrreldes eelmise koosseisu 310 kohaga.

Esialgsete andmete kohaselt kogus kompartei teisena 13,65 protsenti, liberaaldmeokraadid 8,96 protsenti, Uued inimesed 7,9 ja Õiglane Venemaa 5,13 protsenti häältest.

18.–20. septembril toimunud valimiste osalusprotsent oli 56,66 protsenti. Lõplikud valimistulemused tuleks kindlaks teha kõige varem 25. septembril.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Unian.net, charter97.org

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