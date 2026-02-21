X!

Transpordiamet sulges kõik ametlikud jääteed

Eesti
{{1771659060000 | amCalendar}}
Hiiumaa-Saaremaa jäätee.
Hiiumaa-Saaremaa jäätee. Autor/allikas: transpordiamet
Eesti

Transpordiamet sulges laupäeval halbade ilmaolude tõttu kõik kolm jääteed. Ilmaolude paranedes on võimalus jääteed taas avada pühapäeval või esmaspäeval.

Kella 12 seisuga on suletud nii Hiiumaa ja Saaremaa vaheline jäätee, Kihnu jäätee ja Vormsi jäätee.

"Merevee taseme tõusu tõttu tuli sulgeda Hiiumaa–Saaremaa jäätee. Kihnu jäätee pidime sulgema tuisu tõttu ning Vormsi jäätee merevee tõusu ja lumesaju tõttu. Ootame ilmaolude paranemist ning siis selgub, kas saame homme-ülehomme jääteed taas avada või mitte," ütles transpordiameti lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla ERR-ile.

Transpordiamet teatas hommikul sotsiaalmeedias, et Hiiumaa–Saaremaa trass suleti, kuna merevee taseme tõusu tõttu on vesi jääteel ja liiklemine ei ole hetkel ohutu.

Saaremaa ja Hiiumaa vaheline jäätee suleti merevee taseme tõusu tõttu. Autor/allikas: transpordiamet

Transpordiamet avas 8. veebruaril selle aasta esimese jäätee Hiiumaal asuva Tärkma ja Saaremaa Triigi vahel. Amet teatas siis, et vastavalt ilmastikuoludele võib ette tulla jäätee erakorralist sulgemist.

Esimene jäätee sulgemine toimuski 15. veebruaril, sest veetaseme tõusust olid tekkinud praod. Jäätee avati uuesti 17. veebruaril.

Transpordiamet avas Vormsi ja Kihnu jääteed 15. veebruaril.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

12:27

Paskotši mäng jäi varakult pooleli, asendaja korjas kiire punase

12:19

11:49

Kindlalt Norra alistanud Šveitsi kurlingumehed said kaela pronksi

11:40

VAATA OTSE | Kas Kläbo teeb suusamaratonil kuuest kuus? Uuendatud

11:18

Ukraina tabas Venemaa sügavuses ballistiliste rakettide tehast Uuendatud

11:12

Mülla lisas Eesti rekordile veel kolm sentimeetrit

10:50

TÄNA OTSE | Petrõkina osaleb olümpia galaetendusel

10:15

TÄNA OTSE | Kes lõpetab Livigno suusarennis kuldmedaliga?

09:51

Andre Hanimägi: vaenukõne jagab inimesed olulisteks ja vähem olulisteks

09:44

Nädala album. Charli XCX-i "Wuthering Heightsil" on ambitsioon ka filmist eraldatuna püsti püsida

20.02

Henry Sildaru võitis OM-il rennisõidus hõbemedali Uuendatud

20.02

Tõnis Sildaru: aitäh, Henry!

20.02

Henry Sildaru: kõva töö tasus end ära

20.02

MacKinnon murdis soomlaste südamed viimasel minutil Uuendatud

20.02

Eesti lähedale jõuavad Vene jäämurdjad

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

20.02

VAATA | Henry Sildaru sõit, mis tõi Eestile hõbeda

20.02

Paavo Nõgene lahkub mais Tallinki juhi kohalt

20.02

USA ülemkohus kuulutas Trumpi globaalsed tollimaksud ebaseaduslikuks Uuendatud

12:27

Paskotši mäng jäi varakult pooleli, asendaja korjas kiire punase

11:49

Kindlalt Norra alistanud Šveitsi kurlingumehed said kaela pronksi

11:40

VAATA OTSE | Kas Kläbo teeb suusamaratonil kuuest kuus? Uuendatud

11:12

Mülla lisas Eesti rekordile veel kolm sentimeetrit

09:44

Nädala album. Charli XCX-i "Wuthering Heightsil" on ambitsioon ka filmist eraldatuna püsti püsida

20.02

Pärnu suvelavastus noorest merekarust kolib talveks Tallinna Lennusadamasse

20.02

Ugala teatri lavale jõuab põnevusdraama "Seisukoht"

20.02

Uue muusika reede: U2, Lana Del Rey, SZA, Moby, Inger

20.02

Raadioteatris esietendub ajalooline helirännak "Sõsarkond"

20.02

Vanilla Ninja manager: mu töös on palju inimeste heatahtlikku mõjutamist

20.02

Zooloog: koidest vabanemiseks tuleb riided ja kuivained korduvalt külmutada

20.02

Pärn-Valdoja: Valérie Perrini teostes saavad kokku elegants ja põnevus

20.02

Päevakaja (20.02.2026 18:00:00)

20.02

Abipolitseinikud saaksid seadusemuudatusega liiklusjärelevalve õigusi juurde

20.02

Raadiouudised (20.02.2026 15:00:00)

20.02

Kaitseväe taustaga riigikogu liikmed soovivad Eestisse sõjaväekohut

20.02

Kohus jättis Tartu hoiu-laenuühistu saneerimismenetluse algatamata

20.02

Ilm läheb lähipäevil pehmemaks

20.02

Raadiouudised (20.02.2026 12:00:00)

20.02

Narva volikogu kinnitas 134 miljoni eurose linnaeelarve

20.02

Hispaania asub uurima sotsiaalmeediaplatvormide tegevust

20.02

Õhutemperatuur kerkib saartel kohati ühe plusskraadini

Viimased teleuudised

üles
