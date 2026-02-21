Transpordiamet sulges kõik ametlikud jääteed

Transpordiamet sulges laupäeval halbade ilmaolude tõttu kõik kolm jääteed. Ilmaolude paranedes on võimalus jääteed taas avada pühapäeval või esmaspäeval.

Kella 12 seisuga on suletud nii Hiiumaa ja Saaremaa vaheline jäätee, Kihnu jäätee ja Vormsi jäätee.

"Merevee taseme tõusu tõttu tuli sulgeda Hiiumaa–Saaremaa jäätee. Kihnu jäätee pidime sulgema tuisu tõttu ning Vormsi jäätee merevee tõusu ja lumesaju tõttu. Ootame ilmaolude paranemist ning siis selgub, kas saame homme-ülehomme jääteed taas avada või mitte," ütles transpordiameti lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla ERR-ile.

Transpordiamet teatas hommikul sotsiaalmeedias, et Hiiumaa–Saaremaa trass suleti, kuna merevee taseme tõusu tõttu on vesi jääteel ja liiklemine ei ole hetkel ohutu.

Saaremaa ja Hiiumaa vaheline jäätee suleti merevee taseme tõusu tõttu. Autor/allikas: transpordiamet

Transpordiamet avas 8. veebruaril selle aasta esimese jäätee Hiiumaal asuva Tärkma ja Saaremaa Triigi vahel. Amet teatas siis, et vastavalt ilmastikuoludele võib ette tulla jäätee erakorralist sulgemist.

Esimene jäätee sulgemine toimuski 15. veebruaril, sest veetaseme tõusust olid tekkinud praod. Jäätee avati uuesti 17. veebruaril.

Transpordiamet avas Vormsi ja Kihnu jääteed 15. veebruaril.