Hillar Sein lahkub Tallinna kultuuri- ja spordiameti juhi kohalt
Tallinna linnavalitsus vabastas esmaspäeval linna kultuuri- ja spordiameti juhi Hillar Seina tema enda soovil ametist.
Tallinna linnavalitsus otsustas esmaspäeval Seina vabastada Tallinna kultuuri- ja spordiameti juhi ametikohalt, tegu oli Seina enda sooviga.
Sein lahkub ametist märtsi viimasel päeval, kultuuri- ja spordiameti juhataja ülesandeid täidab 1. aprillist kuni ameti uue juhataja ametisse nimetamiseni Tallinna Filharmoonia direktor Lennart Sundja.
Tallinna põhimäärusest lähtuvalt makstakse Seinale hüvitist tema kolme kuu põhipalga ulatuses.
Sein asus Tallinna kultuuri- ja spordiametit juhtima 1. jaanuarist 2021.
Toimetaja: Marko Tooming