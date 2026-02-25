Paavst plaanib märgilisi visiite Aafrikasse ja Euroopasse

Paavst Leo XIV külastab aprillis nelja Aafrika riiki, sealhulgas Alžeeriat, mille puhul on tegu esimese korraga, kui katoliku kiriku pea reisib sellesse Põhja-Aafrika moslemiriiki, selgub Vatikani kolmapäevasest teatest.

Mullu ametisse valitud USA päritolu paavstil on lisaks lähikuudel ees veel mitu rahvusvahelist reisi ka Euroopasse, sealhulgas Hispaaniasse ja Monacosse.

Eriti sümboolseks kujuneb aga ametlik visiit araabia riiki Alžeeriasse, mille käigus külastab Leo 13.–15. aprillini pealinna Alžiiri ja Annaba linna.

Alžeeria on viienda sajandi Püha Augustinuse sünnikoht ning paavst kuulub 13. sajandil asutatud augustiinlaste ordusse.

Islam on Alžeeria riigiusk, kuid põhiseadus tagab usuvabaduse, ehkki pühakodade ja jutlustajate jaoks on vaja võimude heakskiitu.

Leo visiit, mis eeldatavasti keskendub usunditevahelisele dialoogile, leiab aset 30 aastat pärast seitsme prantsuse trapisti munga pea maharaiumist kloostris 1990. aastate kodusõja ajal.

Seejärel külastab katoliku kiriku juht Kameruni, Angolat ja Ekvatoriaal-Guinead.

Leo külastab 15.–18. aprillini Yaoundéd, Bamendat ja Doualat, seejärel 18.–21. aprillini Luandat, Muximat ja Saurimot ning 21.–23. aprillini Malabot, Mongomot ja Batat.

Tõenäoliselt kutsub paavst Angolas ja Kamerunis, kus pikka aega kestnud separatistide sõjategevuses jätkuvalt tsiviilelanikud hukkuvad, üles rahule ja dialoogile.

Enne Aafrika reisi külastab paavst üheks päevaks Monacot, teatas Vatikan.

Visiit Prantsuse Rivieras asuvasse vürstiriiki toimub 28. märtsil ja see on esimene paavsti reis sellesse linnriiki lähiajaloos.

Vürstiriigi avalduses öeldi vürst Albert II ja vürstinna Charlene'i nimel, et see on ajalooline hetk Monacole ja tugev lootuse märk dialoogi, rahu ning jagatud vastutuse vaimus.

Samuti külastab Leo 6.–12. juunini Hispaaniat.

Vatican Newsi veebilehe teatel külastab ta esmalt pealinna Madridi ja reisib seejärel Barcelonasse, kus ta pühitseb sisse Sagrada Família basiilika uusima ja kõrgeima torni.

Visiidiga tähistatakse 100 aasta möödumist selle kiriku projekteerinud katalaani arhitekti Antoni Gaudí surmast, kelle katoliku kirik kuulutas 2025. aastal auväärseks, mis on esimene samm pühakuks kuulutamise teel.

Seejärel reisib Leo Kanaari saartele, Hispaaniale kuuluvale saarestikule Lääne-Aafrika ranniku lähedal, mis on oluline punkt rändeteel Euroopasse.

Mais maailma 1,4 miljardi katoliiklase juhiks saanud ameeriklasest paavst on häälekas migrantide kaitsja – teema, mis oli südamelähedane ka tema eelkäijale paavst Franciscusele.

Kanaari saartel viibides külastab Leo Tenerifet ja Gran Canariat, teatas Vatican News.

Reiside väljakuulutamisele eelnes uudis, et paavst külastab lähikuudel mitmeid piirkondi Itaalias, sealhulgas Lampedusa saart, kuhu saabuvad sageli migrandid Aafrikast.