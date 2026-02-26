X!

Tallinn hakkab koolikohti jalutuskäigu pikkuse järgi määrama

Eesti
1. septembri aktus Tallinna ühisgümnaasiumis. Illustreeriv foto.
1. septembri aktus Tallinna ühisgümnaasiumis. Illustreeriv foto. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Kui seni määras Tallinn lapsele elukohajärgse kooli selle alusel, kui kaugel on tema elukoht linnulennul kooli asukohast, siis sellest aastast hakatakse arvesse võtma hoopis tegelikult jalgsi läbitava teekonna pikkust.

Pealinn alustab 1. märtsist avalduste vastuvõtmist esimesse klassi astumiseks. Taotluste esitamiseks on tänavu uus veebikeskkond Laur, kuid see pole ainus uuendus, sest ühtlasi muutub ka elukoha ja kooli vahelise kauguse arvestamine.

Seni on lapsele määratud elukohajärgne kool selle järgi, milline kool asub tema rahvastikuregistris kirjas olevale kodule linnulennult kõige lähemal. Sellel aastal võetakse aga aluseks lapse elukoha ja kooli vahelise jalgsi läbitava teekonna pikkus.

Seega ei pruugi lapsevanem enne avalduse esitamiseks Lauri sisselogimist teada, milline kool tegelikkuses tema lapse elukohajärgseks kooliks osutub.

Abilinnapea Andrei Kante ütles, et muudatuste eesmärk on muuta koolikoha määramine lapsevanemate jaoks selgemaks ja mugavamaks.

"Lapse koolitee peaks olema võimalikult lihtne ja turvaline. Kõnniteekonna arvestamine aitab tagada, et koolikoht määratakse lapsele kodu lähedale ning peredel on parem arusaam sellest, mille alusel otsuseid tehakse," ütles Kante, kelle sõnul aitab muudatus süsteemi läbipaistvamaks teha.

Taotlust esitades saab lapsevanem valida kas eesti õppekeelega kooli või eesti õppekeelele ülemineva kooli.

Koolide määramisel arvestab Tallinn põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate eelistusi.

Kui mõne kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui koolis on õppekohti, siis võidakse eelistada neid, kelle elukoht on selles piirkonnas varem rahvastikuregistrisse kantud. Eelkoolis õppimist koolikoha määramisel ei arvestata.

Lapsevanemad saavad Lauri keskkonnast teada, millisesse kooli on nende laps koha saanud, hiljemalt 20. maiks ning koht tuleb kinnitada 10. juuniks. Need, kelle laps on saanud koha ülelinnalise vastuvõtuga kooli, ei pea taotlust esitama.

Tallinna haridusameti andmetel jõuab tänavu kooliikka üle 4000 lapse.

Toimetaja: Karin Koppel

