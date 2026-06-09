Tallinna lasteaia kohatasu kaotamise eelnõu jõuab linnavolikokku

Keskerakonna ja Isamaa koalitsioonilepingus sisalduv plaan kaotada alates sügisest lasteaia kohatasu peaks sellel nädalal Tallinna linnavolikogu istungil heaks kiidetama.

Tallinna munitsipaallastehoiu ja -lasteaia osalustasu määruse seletuskirjas on välja toodud, et praegu peab tallinlasest vanem maksma lasteaia kohatasu 50 eurot ning ujulaga lasteaia puhul 56 eurot kuus, aga alates 1. septembrist kaob kohatasu sootuks.

Selleks, et lapsele kohatasuvabastus saada, peavad lapse mõlemad vanemad või tema üksikvanem olema Tallinna linna elanikud. Eelduseks on ka see, et laps on kasutanud lasteaiakohta vähemalt kümnel tööpäeval kahe eelneva kuu jooksul, välja arvatud juhul, kui puudumise põhjuseks on haigused.

Samas peavad rohkem maksma hakkama need vanemad, kelle registreeritud elukoht on pealinnast väljaspool, aga laps käib Tallinna lasteaias.

Praeguse hinnakirja kohaselt maksab Tallinna lasteaiakoht mujal registreeritud elukoha puhul 115,41 eurot kuus ehk 12,2 protsenti alampalgast, ujulaga lasteaias aga 126,75 eurot ehk 13,4 protsenti alampalgast. Alates 1. septembrist kerkib kohatasu sellistele peredele 20 protsendini alampalgast kuus.

Tallinna eelarvet mõjutab otsus märkimisväärselt, sest seni lapsevanematelt saadud tulu tuleb linnaeelarvest katta. Prognooside kohaselt kulub selleks tänavu 2,46 miljonit eurot ja alates järgmisest aastast 7,38 miljonit eurot aastas.