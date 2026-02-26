X!

Rootsi meedia: välisriik võib peagi rünnata Põhjamaade energiataristut

Välismaa
Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Välismaa

Põhjamaade ametivõimud uurivad piirkonna energiataristule suunatud ohtu, teatas neljapäeval Rootsi telekanal TV4, viidates anonüümsetele allikatele. Allikate sõnul pärineb oht osapoolelt, keda seostatakse mõne välisriigiga.

Telekanali teatel on Rootsi ametiasutused viidud kõrgendatud valmisolekusse ning politsei valvab elutähtsaid objekte.

"Vastab tõele, et oleme palunud Rootsi energiasektoril olla tavapärasest valvsam," lausus Rootsi Kaitseväe Raadiosidekeskuse (FRA) kommunikatsioonijuht Ola Billger.

TV4-le teadaolevalt on häireseisundis mitmed ametiasutused ja politseiüksused üle kogu Põhjamaade. Telekanali andmetel ähvardab välisriigiga seotud osapool kogu piirkonna, sealhulgas Rootsi elektrivõrku.

Allikate sõnul on oht väga tõsine. Juhtumiga tegelevad ühiselt mitmed Rootsi ametkonnad, kes osalevad rahvusvahelises koostöös.

Samal ajal on allikate sõnul Rootsi politsei saanud korralduse valvata energiatarnetega seotud elutähtsaid objekte.

"Välipatrullidele on juhtkonnalt antud ranged juhised suhtuda olukorda tõsiselt, olla tähelepanelik ja märgata kõike ebatavalist. Käib intensiivne töö," ütles allikas telekanalile.

FRA kinnitas, et kutsus Rootsi energiasektorit üles valvsusele.

"Oleme tõepoolest kutsunud Rootsi energiasektorit üles suuremale valvsusele. Tegime seda eelmise nädala lõpus. Põhjuseks on asjaolu, et detsembri lõpus rünnati Poola energiasektorit. Leiame, et ka Rootsis on põhjust olla tähelepanelik," selgitas Billger.

FRA soovitusel peavad energiarajatised rakendama turvameetmeid.

"Tuleb tutvuda Poola raportiga ja võtta selle sisu teadmiseks. Samuti oleme soovitanud sektoril parandada seirevõimekust, et tulla toime küberrünnakutega. Eriti oluline on võimekus taastada süsteemide töö, kui midagi peaks juhtuma," märkis Billger.

Ehkki politsei valvab mitmeid energiarajatisi ja põhivõrguettevõte Svenska Kraftnät on tõstnud valmisolekut, ei nimeta FRA kõrgendatud tähelepanu põhjuseks üht konkreetset ohtu.

"Ma ei nimeta ühtegi kindlat osapoolt, kuid üldiselt pakub Rootsi elutähtis taristu vaenlastele alati huvi. Praegu on tegu ettevaatusabinõu ja suurendatud valvsusega," sõnas Billger.

Rootsi politsei kinnitas TV4 teavet ohupildi kohta.

"Oleme infoga kursis, jälgime olukorda aktiivselt ja teeme koostööd asjaomaste osapooltega," ütles politsei pressiesindaja Karin Styrenius.

Rootsi julgeolekupolitsei (Säpo) märkis vastuseks, et ei saa täpsematesse üksikasjadesse laskuda ning viitas riiklikule küberturvalisuse keskusele, mis kuulub FRA alla.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: TV4.se/Reuters

uus hooaeg

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:32

Eesti jääpurjetajad toovad Rootsist EM-i pronksi

14:25

Riigikogu erakonnad ei välista president Karise toetamist järgmiseks ametiajaks

14:16

Kristjan Ilves lendas Austrias enam kui 200 meetrit

14:06

Rootsi meedia: välisriik võib peagi rünnata Põhjamaade energiataristut

14:03

Tarmo Tamm: energeetikas ei ole küsimus, kas investeerida, vaid kuidas

13:54

Rahandusminister Ligi ei välista lisaeelarve tegemist

13:53

Keithy Kuuspu: auhindadest olulisem on silma paistmine

13:48

Erakonnad otsustasid presidendikandidaadi otsimisel rääkida kõigepealt Karisega Uuendatud

13:46

Silver Sillak: probleem pole ETS, vaid uute elektrijaamade puudus

13:42

Priit Võigemast: Eestis on tohutult palju andekaid lapsi

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

25.02

Venemaa laseb migrantide Euroopasse saatmiseks tunneleid ehitada

24.02

Vaata uuesti: Genialistide "Õpetaja" Teodor van Dijki esituses

25.02

Tartus valmis viltuse kortermaja asemele ehitatud uus hoone

25.02

Heliga kiiruspiiraja kasutamine uutes autodes tekitab endiselt küsimusi

25.02

Tallinnas sai viis inimest kahe trammi kokkupõrkes kannatada Uuendatud

24.02

Galerii: vabariigi aastapäeva tähistamine Estonias

09:46

Sünoptik: tõsine talv saab selle nädalaga läbi

06:39

Kuuba vägede ja USA registris olnud laeva tulevahetuses sai surma neli inimest

25.02

Rauaaja massimõrvarid võtsid sihikule naised ja lapsed

25.02

Neli Maarjamäe elanikku sai Tallinna vastu võidu ka ringkonnakohtust

ilmateade

loe: sport

14:32

Eesti jääpurjetajad toovad Rootsist EM-i pronksi

14:16

Kristjan Ilves lendas Austrias enam kui 200 meetrit

13:37

Cristiano Ronaldost sai Hispaania jalgpalliklubi aktsionär

13:19

Elena Malõgina jõudis Slovakkias veerandfinaali

loe: kultuur

13:53

Keithy Kuuspu: auhindadest olulisem on silma paistmine

11:59

Plekktrummi külaline on Tõnu Õnnepalu

11:53

Tallinnas esineb Black Eyed Peas

11:11

Jana Stahl: rannarootsi kultuur on praegu oma renessanssi läbimas

loe: eeter

13:42

Priit Võigemast: Eestis on tohutult palju andekaid lapsi

12:41

Aldo Järvsoo: presidendi vastuvõtul paistis silma võrratu eesti ehtekunst

09:46

Sünoptik: tõsine talv saab selle nädalaga läbi

08:56

Galerii: reisisari "Õhinapõhised" alustab seiklust Nicaraguas

Raadiouudised

12:30

Raadiouudised (26.02.2026 12:00:00)

11:30

Barcelona tõstis turismimaksu Euroopa üheks kõrgeimaks

11:30

Enamik kalaliike on halvas olukorras

09:25

Raadiouudised (26.02.2026 09:00:00)

25.02

Päevakaja (25.02.2026 18:00:00)

25.02

Lätis valmis esimene osa Baltimaade suurimast polügoonist

25.02

Vormsi ja Ruhnu ootavad riigiasutustelt ühenduse tagamisel kiiremat tegutsemist

25.02

Kante: Tallinnas on vabu lasteaiakohti üle viiesaja

25.02

Asjatundjad: seakatku ohjeldamiseks tuleks ka seadusi uuendada

25.02

Raadiouudised (25.02.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo