Rootsi meedia: välisriik võib peagi rünnata Põhjamaade energiataristut

Telekanali teatel on Rootsi ametiasutused viidud kõrgendatud valmisolekusse ning politsei valvab elutähtsaid objekte.

"Vastab tõele, et oleme palunud Rootsi energiasektoril olla tavapärasest valvsam," lausus Rootsi Kaitseväe Raadiosidekeskuse (FRA) kommunikatsioonijuht Ola Billger.

TV4-le teadaolevalt on häireseisundis mitmed ametiasutused ja politseiüksused üle kogu Põhjamaade. Telekanali andmetel ähvardab välisriigiga seotud osapool kogu piirkonna, sealhulgas Rootsi elektrivõrku.

Allikate sõnul on oht väga tõsine. Juhtumiga tegelevad ühiselt mitmed Rootsi ametkonnad, kes osalevad rahvusvahelises koostöös.

Samal ajal on allikate sõnul Rootsi politsei saanud korralduse valvata energiatarnetega seotud elutähtsaid objekte.

"Välipatrullidele on juhtkonnalt antud ranged juhised suhtuda olukorda tõsiselt, olla tähelepanelik ja märgata kõike ebatavalist. Käib intensiivne töö," ütles allikas telekanalile.

FRA kinnitas, et kutsus Rootsi energiasektorit üles valvsusele.

"Oleme tõepoolest kutsunud Rootsi energiasektorit üles suuremale valvsusele. Tegime seda eelmise nädala lõpus. Põhjuseks on asjaolu, et detsembri lõpus rünnati Poola energiasektorit. Leiame, et ka Rootsis on põhjust olla tähelepanelik," selgitas Billger.

FRA soovitusel peavad energiarajatised rakendama turvameetmeid.

"Tuleb tutvuda Poola raportiga ja võtta selle sisu teadmiseks. Samuti oleme soovitanud sektoril parandada seirevõimekust, et tulla toime küberrünnakutega. Eriti oluline on võimekus taastada süsteemide töö, kui midagi peaks juhtuma," märkis Billger.

Ehkki politsei valvab mitmeid energiarajatisi ja põhivõrguettevõte Svenska Kraftnät on tõstnud valmisolekut, ei nimeta FRA kõrgendatud tähelepanu põhjuseks üht konkreetset ohtu.

"Ma ei nimeta ühtegi kindlat osapoolt, kuid üldiselt pakub Rootsi elutähtis taristu vaenlastele alati huvi. Praegu on tegu ettevaatusabinõu ja suurendatud valvsusega," sõnas Billger.

Rootsi politsei kinnitas TV4 teavet ohupildi kohta.

"Oleme infoga kursis, jälgime olukorda aktiivselt ja teeme koostööd asjaomaste osapooltega," ütles politsei pressiesindaja Karin Styrenius.

Rootsi julgeolekupolitsei (Säpo) märkis vastuseks, et ei saa täpsematesse üksikasjadesse laskuda ning viitas riiklikule küberturvalisuse keskusele, mis kuulub FRA alla.