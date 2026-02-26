X!

Jäävihm põhjustas tõsiseid probleeme Tallinna trammiliikluses

Neljapäeval sadanud jäävihma tõttu viidi trammiliiklus Tallinnas üle vabale sõidugraafikule, ent loo kirjutamise ajal seisid kõik trammid. Ühtlasi palus Tallinna Linnatransport arvestada, et keeruliste ilmastikuolude tõttu võib olla häiritud ka ülejäänud ühistranspordi graafikujärgne liikumine.

Tallinna Linnatranspordi juhatuse liige Andrei Novikov ütles ERR-ile, et kella 15.30 ajal seisid kõik Tallinna trammid. Ta märkis, et olenevalt konkreetsest juhtumist võivad seisakud kesta viis minutit kuni tund. "Katkestusi võib oodata kuni kella 18-ni," sõnas ta.

Novikov selgitas, et jäävihm katab kontaktvõrgu jääga ja seetõttu on probleeme elektriühendusega trammi ja kontaktvõrgu vahel. "Elekter katkeb. Uute trammide puhul tehtaks justkui kogu elektroonikale restart," rääkis Novikov.

Ta lisas, et vanad trammid on töökindlamad ning praegu kasutataksegi liinide puhastamiseks üht vana trammi, mis sõidab kõik liinid läbi ja nii-öelda füüsiliselt puhastab ära.

Novikovi sõnul mõjutab jäävihm kogu linna liiklust, sest avariide arv on kasvamas. Seetõttu võib esineda hilinemisi ka bussiliikluses.

Kella 17 ajal trammid endiselt seisid. Kella 17.30 ajal toimus Põhja-Tallinnas teatav liikumine, kui üks tramm sai linna poole liikuma. Kell 18 ütles Andrei Novikov ERR-ile, et olukord on suures osas normaliseerunud.

ERR-i fotograaf Siim Lõvi ütles ka, et üks vanem tramm võttis uue trammi sleppi ja vedas Kopli poole.

Hoolimata seisakust ootasid inimesed Balti jaama trammipeatuses trammi. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Eriti libedad on Tallinnas jäävihma tõttu kõnniteed.

Rasked ilmaolud põhjustavad probleeme liikluses ka mujal Eestis. Tuisu ja tugeva tuule tõttu on liiklus Ida- ja Lääne-Virumaa riigiteedel häiritud ning liikumine maakondade maanteedel võib olla raskendatud piiratud nähtavuse ning libeduse tõttu, samuti esineb jäävihma oht.

Seetõttu kehtestas transpordiamet riigiteedel rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi kuni õhtul kell 21-ni.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

