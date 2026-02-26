Leisi sõnul saab Ruhnu kütust ja Vormsi uue jäätee

Taristuminister Kuldar Leis (RE) teatas, et ettevalmistused väikesaarte kütusega varustamiseks käivad ning Ruhnu saarele viiakse kütus laupäeval. Vormsi saare ja mandri vahel avab transpordiamet reedel uue jäätee.

Taristuminister Kuldar Leis viibis täna Pärnu sadamas, kus vaadati üle ettevalmistused väikesaarte kütusega varustamiseks.

"Ruhnu tarbeks mõeldud kaks tonni bensiini on saarele saatmiseks olemas. Riigilaevastiku poolt saavad ettevalmistused kütuse transpordiks laupäevaks valmis ning siis saab kapten koostöös kohalike päästjatega teha lõpliku otsuse, kas ilmaolud lubavad kütuse laupäeval ka ohutult Ruhnu toimetada," ütles Leis.

Vormsi puhul avab transpordiamet ametlikuks kasutuseks uue jäätee. "Juba käivad ohutuse tagamiseks vajalikud ettevalmistused ja praeguse plaani järgi avaneb tee homme. Seega saavad kohalikud vajadusel oma kütusevarusid täiendada," rääkis Leis.

Hetkeinfot näeb TarkTee.ee jääteede kaardilt.

"Kehtib seal taristuministri tarkusetera: tasa sõidad, kaugele jõuad. Rahulikult ja pikivahega. Turistidele panen südamele, et eelkõige on see tee ikka saare rahvale esmavajaliku jaoks," lausus Leis.