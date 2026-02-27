X!

Saaremaa–Hiiumaa jäätee on selleks aastaks lõplikult suletud

Eesti
Hiiumaa–Saaremaa jäätee
Hiiumaa–Saaremaa jäätee Autor/allikas: Margus Muld/ERR
Eesti

Reedest on on Saaremaa–Hiiumaa ametlik jäätee selleks hooajaks lõplikult suletud, teatas transpordiamet.

Kihnu jäätee on hetkel suletud, ent kui ilmaolud võimaldavad, saab selle veel avada.

Vormsi jääteeks on rajamisel alternatiivne trass, mis plaanitakse sobilike ilmaolude korral võimalusel avada, teatas amet.

"Sel aastal oli üle mitme aasta taas harukordne võimalus avada lausa kolm jääteed. Jäätee rajamist soosis pikk külmaperiood, mis kasvatas jää vajaliku paksuseni. Nüüd on ilmaolud aga muutunud selliseks, et üks jäätee tuleb lõplikult sulgeda, sest merevesi on tõusnud jääle ning liiklemine ei ole enam ohutu," lausus transpordiameti lääne osakonna juhataja Hannes Vaidla.

Saaremaa-Hiiumaa 17 km pikkuse jäätee avas transpordiamet pärast mitme mitteametliku jäätee tekkimist ning laialdast avalikku kriitikat 8. veebruaril. Avatud sai see olla 13 päeva.

Kõikide jääteede hooldaja on Verston Eesti OÜ.

