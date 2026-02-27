X!

Ligi tegi valitsusele ettepaneku kinnitada RAB-i juhiks Matis Mäeker

Matis Mäeker.
Matis Mäeker. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Rahandusminister Jürgen Ligi tegi valitsusele ettepaneku kinnitada rahapesu andmebüroo (RAB) juhiks Matis Mäeker, kelle jaoks see on teine ametiaeg.

Ligi teatas sel nädalal sotsiaalmeedias, et andis allkirja Mäekeri esitamisele RAB-i juhiks teiseks ametiajaks.

Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Elina Kink ütles ERR-ile, et rahandusministri ettepaneku peab kinnitama valitsus oma otsusega.

Rahapesu andmebüroo juhi kohale kandideeris viis inimest.

Mäeker on rahapesu andmebürood juhtinud alates 2021. aastast 14. juunist.

Rahapesu andmebüroo on eraldiseisev valitsusasutus rahandusministeeriumi haldusalas ning selle põhiülesanne on tõkestada Eestis rahapesu ja terrorismi rahastamist.

RAB kogub ja analüüsib rahapesu ning terrorismi rahastamise kahtlusega teavet, valvab rahapesu tõkestamise reeglite täitmise üle ning teeb teiste uurimis- ja järelevalveasutustega koostööd,et Eesti majanduskeskkond oleks läbipaistev ja usaldusväärne.

Toimetaja: Karin Koppel

