Transpordiamet avas reedel uue jäätee Vormsi ja mandri vahel

Saare ja Paralepa sadama vahel avatud uus jäätee on mõeldud kasutamiseks eelkõige Vormsi inimestele.

Taristuminister Kuldar Leis (RE) ütles neljapäeval, et ohutuse tagamiseks vajalikud ettevalmistused käivad ja plaan on tee avada reedel. "Seega saavad kohalikud vajadusel oma kütusevarusid täiendada," rääkis Leis.

Hetkeinfot näeb TarkTee.ee jääteede kaardilt.

"Kehtib seal taristuministri tarkusetera: tasa sõidad, kaugele jõuad. Rahulikult ja pikivahega. Turistidele panen südamele, et eelkõige on see tee ikka saare rahvale esmavajaliku jaoks," lausus Leis.