X!

Transpordiamet avas reedel uue jäätee Vormsi ja mandri vahel

Eesti
Vormsi.
Vormsi. Autor/allikas: Johannes Tralla/ERR
Eesti

Saare ja Paralepa sadama vahel avatud uus jäätee on mõeldud kasutamiseks eelkõige Vormsi inimestele.

Taristuminister Kuldar Leis (RE) ütles neljapäeval, et ohutuse tagamiseks vajalikud ettevalmistused käivad ja plaan on tee avada reedel. "Seega saavad kohalikud vajadusel oma kütusevarusid täiendada," rääkis Leis.

Hetkeinfot näeb TarkTee.ee jääteede kaardilt.

"Kehtib seal taristuministri tarkusetera: tasa sõidad, kaugele jõuad. Rahulikult ja pikivahega. Turistidele panen südamele, et eelkõige on see tee ikka saare rahvale esmavajaliku jaoks," lausus Leis.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

uus hooaeg

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:51

Isamaaga liitunud Doris Raudsepp asub tööle Nõmme linnaosavalitsusse

17:31

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta Uuendatud

17:15

Lääneranna uus vallavõim kavandab koolireformi tagasipööramist

17:08

ETV kirjandussaade "Ridade vahel" pälvis raamatukoguhoidjate ühingu tunnustuse

16:57

Suter teenis Andorras kolm aastat kestnud ootuse järel taas MK-etapivõidu

16:55

EL kiirendas kaubanduslepingu jõustumist Mercosuriga

16:53

Transpordiamet avas reedel uue jäätee Vormsi ja mandri vahel

16:40

Uue muusika reede: Triibupasta, Ollie, Eik, Clicherik, Bruno Mars, Gorillaz

16:19

Neidude jalgpallikoondis alustas EM-valikturniiri võiduga

15:47

IAEA teatas vaherahust Zaporižžja tuumaelektrijaama ümber Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

26.02

Suri endine riigikohtunik Urmas Volens

26.02

Vene droon lähenes Malmö sadamas Prantsuse lennukikandjale

06:43

Pakistani kaitseminister kuulutas Afganistani Talibanile sõja

04:40

Henrik Hololei: kunagist Euroopa Liitu pole enam olemas

15:47

IAEA teatas vaherahust Zaporižžja tuumaelektrijaama ümber Uuendatud

26.02

Rootsi meedia: välisriik võib peagi rünnata Põhjamaade energiataristut

26.02

Jäävihm põhjustas tõsiseid probleeme Tallinna trammiliikluses Uuendatud

12:57

Kaitseväe luurekeskus: lahinguväli Ukrainas on ohtlikum kui kunagi varem

26.02

Sünoptik: tõsine talv saab selle nädalaga läbi

26.02

Tallink Grupi uueks juhiks sai Peep Jalakas

ilmateade

loe: sport

17:31

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta Uuendatud

16:57

Suter teenis Andorras kolm aastat kestnud ootuse järel taas MK-etapivõidu

16:19

Neidude jalgpallikoondis alustas EM-valikturniiri võiduga

15:37

Aigro pääses soliidse hüppega Austrias põhivõistlusele

loe: kultuur

17:08

ETV kirjandussaade "Ridade vahel" pälvis raamatukoguhoidjate ühingu tunnustuse

16:40

Uue muusika reede: Triibupasta, Ollie, Eik, Clicherik, Bruno Mars, Gorillaz

15:45

Pildid: Truus galeriis on väljas Juss Piho viimase paari aasta tööd

15:40

Sinijärve raamatusoovitused: Tove Jansson on alati äge

loe: eeter

13:19

Juhtimiskoolitaja: isikliku tähenduseta eesmärk tekitab alati vastupanu

12:41

Ivo Tšetõrkin: Nicaragua on valge laik maailmakaardil

11:03

Loomaaed: jääkarude lemmikmaius on jäätis puuvilja ja verega

10:15

Vennad Piusid jätkavad kultuuriradadel seiklemist

Raadiouudised

15:35

Eesti Energia mullune kahjum oli põlevkiviga seotud varade suure allahindluse tõttu 83 miljonit eurot

15:25

Raadiouudised (27.02.2026 15:00:00)

12:30

Eesti Panga hinnangul jätkub lähiaastatel Eestis kiire laenukasv

12:20

Raadiouudised (27.02.2026 12:00:00)

12:00

Soome parlamendierakonnad leppisid kokku kulutuste vähendamises ja maksutõusudes

12:00

Saaremaa ja Hiiumaa soovivad odavamat lennupiletit

09:35

Riik soovib seadustada ohtlike patsientide kolmel moel ohjeldamise

09:20

Raadiouudised (27.02.2026 09:00:00)

26.02

Päevakaja (26.02.2026 18:00:00)

26.02

Annetuste piiramise eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo