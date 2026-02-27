Ida-Virumaal Kukrusel otsib vallavõim lahendust Eesti lipu valgustamiseks

Sekeldused lipuga on kestnud juba pea pool aastat. Suur Eesti lipp heisati Kukruse aherainemäe tippu eelmise aasta oktoobris. Sellele eelnes pikk eeltöö ja püstitamist lükati korduvalt edasi, kuid pärast lipu heiskamist algasid viperused selle valgustamisega. Seadus nõuab, et Eesti lipp peab olema öösiti valgustatud, kuid läbipõlenud prožektorite ja rikkis tuulegeneraatoritega seda tagada ei saa.

Teekond Kukruse mäe tippu talvel, tuule ja libedaga, on paras katsumus. Selleks, et lipp saaks siin lehvida, tuleb teekond ette võtta kaks korda päevas – hommikul heiskamiseks ja õhtul langetamiseks. Teine võimalus on tagada öine valgustus, kuid see on osutunud sama raskeks kui mäe tippu jõudmine.

Praegu tegeleb lipu murega Jõhvi vald, kes sai mäe päranduseks Toila vallalt. Lahendus on leitud, kuid see ei pruugi alati töötada.

Jõhvi vallavalitsuse majandusspetsialist Aivo Tamm märkis, et mäel on olemas päikesepaneel, tuulegeneraator ja suure mahutavusega aku. "Aga kui on üle nelja päeva tuulevaikset ja sombust ilma, siis võib tekkida probleem, et energiat ei jätku."

Lõplikult laheneb valgustamise mure koos elektri püsiühenduse paigaldamisega. Jõhvi vallavanem Vallo Reimaa nentis, et see on tagantjärele tarkus.

"Poliittahe on võimas asi, mis liigutab maailma, aga selgus karm tõsiasi, et füüsika vastu sellega ei saa. Juures olnuks vaja korralikku inseneri, kes arvestaks kestva tehnilise lahendusega," ütles Reimaa.

Kukruse mäe liitmine elektrivõrguga ja uute prožektorite soetamine maksab umbes 14 000 eurot.