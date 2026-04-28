Galerii: Kukruse mäel murdus lipumast, Püssi mäel on lipp vapralt üleval

Kohtla-Järve linna ja Jõhvi valla ühistöös eelmise aasta sügisel Kukruse aherainemäele üles pandud lipumasti kinnitus ei pidanud tormituultele vastu ja lamab aherainemäe tipus. Mis lipulahendusest edasi saab, on praegu veel lahtine.

Küll lehvib lipp edasi Püssi tuhamäel. Seal pandi olemasolevatel andmetel erainitsiatiivil Eesti lipp esimest korda lehvima 2018. aastal.

Just Püssi lipp oli see, millest tollane Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo rongiga mööda sõites sai inspiratsiooni, et sinimustvalge lipu võiks ka Kukruse mäel lehvima panna.