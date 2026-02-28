Vastavatud Vormsi jäätee kattus lumesulaveega

Vormsi jäätee avati reedel, kuid laupäeval oli see taas ametlikult suletud ja sõitmine toimus omal vastutusel.

Jäätee Vormsile avati reede pärastlõunal. Laupäeva hommikul oli selle ületanud 12 Vormsi asukat, kuid selle ületamine toimus omal riskil, kuna jää oli kaetud lumesulaveega.

Vormsi elanikud kasutavad jääteed sel talvel tihedalt – vahepeal oli see ainuke võimalus üldse mandril käia. Laupäeval läks aga üks pere mandrile külalistele vastu.

"Tulebki neile vastu minna. Kuna nad ei ole ise varem jääteed sõitnud, siis soovisid eskorti, et neid siia sõidutada," rääkis Vormsi elanik Ardi Ilves.

Laps tagaistmelt sülle ja läks sõiduks – alguses Kiltsi tanklasse ja siis külalistele vastu. Mandri suunas oli sõidurada kuivem nagu oleks meri kaldus.

Tallinlased oma autoga jääteele ei riskinud ja istusid Rohukülas vormsilaste maasturisse.

Mandrirahva jaoks on vesisel jääteel sõit Vormsile seiklus, kohalike jaoks igapäevaelu.

Kas see on talvelõbu või pigem nuhtlus?

"Ma arvan, et see protsent maailmas inimesi on väga väike, kes saavad sihukest põnevust üldse kogeda. See toob nii Vormsile kui Kihnu turiste. See on ikkagi atraktsioon enamusele inimestele," sõnas Ilves.