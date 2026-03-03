X!

Venemaa harjutas Läänemerel õhutõrjerakettide laskmist

Vene korvett Burja.
Vene korvett Burja. Autor/allikas: Kuvatõmmis
Vene Balti mere laevastik viis Läänemerel läbi õppuse, mille käigus tulistati korvetil Burja asuvast õhutõrjesüsteemist Pantsir-M õhusihtmärgi pihta kaks raketti, teatas laevastiku pressiteenistus teisipäeval.

"Väikese raketilaeva (korveti - toim.) Burja raketi- ja suurtükiväeüksuse spetsialistid tulistasid õhusihtmärki õhutõrje raketisüsteemist Pantsir-M. Sihtmärgiks oli Balti laevastiku korvetilt Boiki lastud sihtmärkrakett," öeldi laevastiku avalduses.

Sama allika teatel tabas laskeharjutuste ajal sihtmärki kaks raketti, mida kinnitasid ka seireandmed.

"Pantsir-M süsteemi tulistamine viidi läbi väikese raketilaeva Burja riiklike katsetuste osana," teatas pressiteenistus.

Vene Balti laevastik teatas juba 2024. aasta aprillis, et alustab Burja riiklikke katsetusi Läänemerel. Samuti teatati, et pärast nende lõpulejõudmist liitub korvett Burja Balti laevastikuga ja asub täitma Balti mereväebaasi raketilaevadele ja -paatidele ette nähtud ülesandeid.

Ametliku teabe kohaselt on Burja projekti 22800 Karakurt raames valminud teine ​​laev. Selle projekti laevade standardne veeväljasurve on 800 tonni ja need on projekteeritud missioonide täitmiseks rannikulähedastes vetes. Need on relvastatud tiibrakettidega Kalibri ja Oniks. Laevad on tavaliselt varustatud Pantsir-M õhutõrje raketi- ja suurtükisüsteemiga.

Ametliku teabe kohaselt on Pantsir-M õhutõrje raketi- ja suurtükisüsteem, mis on Tuula konstrueerimisbüroos välja töötatud õhutõrje raketi- ja suurtükisüsteemi Pantsir-S mereväe versioon.

Vene riiklik uudisteagentuur TASS teatas ka mullu oktoobris toimunud raketilaskmistest Burja pardalt.

Toimetaja: Mait Ots

