Belgia määras varilaevastiku tankerile 10 miljoni euro suuruse kautsjoni

Alusel ei lubata sadamast lahkuda enne kautsjoni tasumist ja kordusülevaatust, mis peab kinnitama laeva vastavust merendusreeglitele. See hõlmab kehtivaid sertifikaate, nõuetekohast lipuregistreeringut ning tehniliste puuduste kõrvaldamist, teatas Belgia valitsus.

Belgia pidas Ethera kinni 1. märtsil ühisoperatsioonis Prantsusmaaga. See on esimene kord, kui Belgia ametivõimud on arestinud Venemaa varilaevastikuga seotud laeva.

Tanker, mis sõitis Guinea lipu all ja saabus Maroko sadamast, on Euroopa Liidu sanktsioonide all alates 2025. aasta oktoobrist ning USA sanktsioonide nimekirjas alates möödunud aasta juulist.

Valitsuse teatel tuvastasid inspektorid 45 rikkumist, mis olid peamiselt seotud kehtetute sertifikaatidega.

Ka teised lääneriigid on asunud varilaevastiku aluseid kinni pidama.

Prantsusmaa viis sarnase operatsiooni läbi jaanuari lõpus ning USA on arestinud juba mitu tankerit.

Kreml on teatanud, et võib vastata sõjaliste meetmetega, kui Euroopa riigid tõhustavad Läänemerel Venemaaga seotud laevade kontrollimist ja arestimist.