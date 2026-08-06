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Kohus: Rootsi annab Ukrainale üle arestitud varilaevastiku laeva

Välismaa
Rootsi poolt kinni peetud varilaevastiku alus Caffa
Rootsi poolt kinni peetud varilaevastiku alus Caffa Autor/allikas: Rootsi rannikuvalve
Välismaa

Rootsi annab Ukrainale üle märtsis arestitud Vene varilaevastikku kuuluva kaubalaeva, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises.

Läänemerel Rootsi võimude poolt kinni peetud kaubaalus Caffa vedas väidetavalt Ukrainast okupeeritud aladelt varastatud vilja. Juunis leidis Rootsi kohus, et laeva konfiskeerimine oli seaduslik ning aluse võib Kiievile üle anda.

Rootsi ülemkohus lükkas neljapäeval tagasi laeva omanikfirma kaebuse, millega püüti blokeerida laeva Ukrainale üleandmist.

Ukraina välisminister Andri Sõbiha nimetas otsust märgiliseks. See on esimene kord, kui välisriigi kohus on andnud korralduse varastatud Ukraina viljaga seotud Venemaa laev konfiskeerida ja üle anda. 

"See märgiline otsus loob olulise pretsedendi. See näitab, et õiguskaitseasutuste ja prokuröride otsustav tegutsemine koos sõltumatu ja erapooletu kohtusüsteemiga suudab muuta vastutuse põhimõtte käegakatsutavateks tulemusteks," kirjutas Sõbiha sotsiaalmeedias.

Rootsi politsei ja rannikukaitse pidasid Caffa esimest korda kinni märtsis. Alus sõitis Guinea lipu all, kuid rannikukaitse hinnangul oli tegemist riikkondsuseta laevaga. Samuti tuvastati laeva puhul ohutus- ja meresõidunõuete rikkumisi.

Kinnipidamise ajal oli Caffa juba kantud Ukraina sanktsiooninimekirja.

Kiievi sanktsioonipoliitika juhi Vladõslav Vlasiuki sõnul osales Caffa varasemalt okupeeritud Ukraina aladelt varastatud vilja väljaveos, sealhulgas 2025. aasta juulis Krimmist Sevastopoli sadamast välja saadetud laadungi transportimises.

Ukraina taotlusel algatas Rootsi laeva suhtes uurimise. Seejärel otsustas Rootsi laeva konfiskeerida.

Kiievi teatel on Venemaa süstemaatiliselt omastanud okupeeritud Ukraina piirkondade vilja ning eksportinud seda okupatsioonivõimudega seotud võrgustike kaudu. Ukraina rõhutab, et selline tegevus rikub lisaks rahvusvahelistele normidele ka laadungit vastuvõtvate riikide siseriiklikke seadusi.

Viimastel kuudel on Ukraina ja rahvusvahelised partnerid suurendanud survet Venemaa varilaevastikule. Euroopa Liidu 21. sanktsioonipakett sisaldab sätet, mis lubab liikmesriikidel müüa nendelt laevadelt konfiskeeritud toornaftat, vilja ja muid kaupu.

Mitmed riigid, sealhulgas Prantsusmaa, Belgia ja Ühendkuningriik on hakanud oma territoriaalvetesse sisenenud varilaevastiku aluseid kinni pidama ja nende pardal kontrolli teostama.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent

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