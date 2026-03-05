Briti võimud kahtlustavad kolme leiboristidega seotud meest Hiina heaks luuramises

Suurbritannia politsei pidas kinni kolm Hiina heaks luuramises kahtlustatavat meest, kellest üks on leiboristide parlamendiliikme elukaaslane. Ka teised kinnipeetud mehed on seotud võimul olevate leiboristidega.

Politsei pidas Londonis ja Walesis riikliku julgeoleku seaduse alusel kinni kolm meest. Vahistatute hulgas on ka leiboristide parlamendisaadiku Joani Reidi elukaaslane David Taylor, vahendas The Telegraph.

Kolmapäeva hommikul vahistasid võimud veel kaks meest, 43-aastase Matthew Aplini ja 68-aastase Steve Jonesi. Kolme meest kahtlustatakse Hiina heaks luuramises ning neil kõigil on sidemed valitsevate leiboristidega.

1986. aastal sündinud Taylor töötab Aasia ja Euroopa vahelist suhtlust edendavas mõttekojas. Tema elukaaslane Reid valiti parlamenti 2024. aastal ning ta kuulub siseasjade komisjoni.

Pärast Taylori vahistamist teatas parlamendisaadik Reid, et ta pole näinud midagi, mis annaks põhjust arvata, et tema elukaaslane on seadust rikkunud.

Vahistatute hulgas on ka 43-aastane Aplin, kes oli varem leiboristide Walesi osakonna kommunikatsioonijuht. 68-aastane Jones oli aga Hilary Armstrongi erinõunik. Viimane oli varem tähtis leiboristide poliitik ning töötas aastaid Tony Blairi otseses alluvuses.

Hiljem töötas Jones konsultandina Cardiffis asuvas ettevõttes, samas firmas on töötanud ka Aplin.