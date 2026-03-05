Saksamaa tõi Lähis-Idast esimese lennuga tagasi kõige haavatavamad grupid

ARD Tagesschau teatas, et Omaani pealinnast Muscatist startinud ja neljapäeva hommikul Frankfurtis maandunud Lufthansa Airbus A340-300 lennuk on mõeldud umbes 280 reisijale, aga täpselt pardal olnud inimeste arv on ebaselge.

Saksamaa välisminister Johann Wadephuli (CDU) sõnul eelistati lennule võtta eriti haavatavaid gruppe, sealhulgas rasedaid, haigeid ja lapsi.

Kümned tuhanded sakslased jäid USA Iraani rünnaku järel Pärsia lahe piirkonnas lõksu. Nad toodi maismaad pidi Muscati.

Saksa valitsus on juba teatanud kahest täiendavast evakuatsioonilennust, mis peaksid väljuma veel neljapäeval ja ka reedel. Lisaks pakuvad mitmed lennufirmad, eriti Araabia Ühendemiraatidest, erilende. Selle tulemusel naasid esimesed lõksu jäänud turistid Saksamaale juba teisipäeval.