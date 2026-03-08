X!

Oslos asuva USA saatkonna juures toimus plahvatus

Pühapäeva varahommikul raputas USA saatkonda Oslos tugev plahvatus. Norra politsei sõnul tekitas plahvatus väiksemaid kahjustusi, kuid inimesed vigastada ei saanud.

Politsei hinnangul võis tegemist olla tahtliku rünnakuga, mis on seotud Lähis-Ida kriisiga.

"On loomulik vaadelda juhtunut praeguse julgeolekuolukorra valguses ning pidada seda USA saatkonna vastu suunatud tahtlikuks rünnakuks," ütles Oslo politsei uurimisüksuse juht Frode Larsen pressikonverentsil.

Larseni sõnul pole praeguseks ühtegi kahtlusalust tuvastatud, kuid politsei otsib ühte või mitut kurjategijat ning teeb saatkonnaga tihedat koostööd.

"Üks meie hüpoteesidest on terrorism, kuid uurime ka teisi võimalusi," märkis Larsen hiljem ringhäälingule NRK.

Pealtnägijate sõnul toimus plahvatus Oslo lääneosas asuvas saatkonnakompleksis kell 1.00 öösel, paisates konsulaarosakonna sissepääsu juurde tänavale paksu suitsupilve.

Norra välisminister Espen Barth Eide teatas avalduses, et valitsus on võtnud ühendust USA saatkonna ametnikega, kinnitamaks, et tegemist on "lubamatu teoga, mida võetakse väga tõsiselt".

"Diplomaatiliste esinduste turvalisus on meie jaoks väga oluline," lisas ta.

Oslo politsei teatel toimus plahvatus konsulaarosakonna sissepääsu juures ning tunnistajate kinnitusel sai sissepääs kahjustada.

"Tänaval oli väga paks suitsukiht," ütles 18-aastane gümnaasiumiõpilane Sebastian Toerstad, kes sõitis plahvatuse hetkel saatkonnast mööda.

"Sissepääsul oli näha kahjustusi," rääkis Toerstad Reutersile.

Politsei kinnitusel piirkonnast rohkem lõhkekehi ei leitud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

Oslos asuva USA saatkonna juures toimus plahvatus

