Tallinn nimetab transpordiameti ümber liikuvusametiks

Kristiine ristmik
Kristiine ristmik Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tallinna linnavalitsus arutab teisipäeval eelnõud, millega nimetatakse praegune linna transpordiamet ümber liikuvusametiks. Üks põhjendusi on nimetuse kattumine riigiametiga.

Tallinna linnavalitsuse teisipäevase istungi päevakavas on eelnõu, millega nimetatakse praegune linna transpordiamet ümber liikuvusametiks ning ametile kehtestatakse uus põhimäärus.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse nimevahetuse ühe põhjendusena, et liikuvuse kui liikumisvõime keskmes on liikuja, mitte liiklemiseks kasutatav vahend ning et transpordivahendiga liikumine on vaid üks osa liikuvusest. 

"Ameti nimetuse uuendamise peamisi argumente on /.../ transpordivahendikeskse mõttelaadi muutmine liikujakeskseks. Uue nimetuse taga on ka soov luua kõigi liikumisviiside kompetentsikeskus, kus suudetakse planeerida intelligentseid jätkusuutlikke liikuvuslahendusi ja viia ellu liikumisviise lõimivat poliitikat," seisab seletuskirjas.

Seega saab liikuvusameti suureks ülesandeks saab eri liikuvusteenuste tervikuks sidumine. selgub seletuskirjast.

Nimi on vaja vahetada ka selles, et amet oleks rohkem äratuntav ning aitaks palgata vajalikke spetsialiste, märgitakse seletuskirjas.

Lisaks vähendab nimetuse muutmine segadust asutuste vahel, sest senine nimetus kattub 2021. aastal loodud riigi transpordiameti nimetusega, lisatakse.

Täieneb ka ameti põhimäärus: ühe olulise muudatusena lisatakse sinna ülesanne toetada Tallinna regiooni ühtsele piletisüsteemile üleminekut. Lisaks peab ameti liinivõrgu planeerimisel enam arvestama maakondliku ja üleriigilise liinivõrguga.

Liikuvusametile antakse ka ülesanne anda taksoveolubasid, taksoveo sõidukikaarte ja sõidukijuhi teenindajakaarte ning korraldada seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid taksoveo valdkonnas. Samuti peab liikuvusamet hakkama kontrollima väljastatud taksoveolubade, taksoveo sõidukikaartide ja sõidukijuhi teenindajakaartide ning nende omanike vastavust nõuetele.

Liikuvusameti ingliskeelne nimetus saab olema Tallinn Mobility Administration.

Eelnõu peab heaks kiitma lisaks linnavalitsusele Tallinna linnavolikogu.

Toimetaja: Marko Tooming

