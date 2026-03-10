Uued ID-kaardid põhjustavad suuri probleeme notarite töös

Notarid on tõsises hädas, sest uute ID-kaartidega on tekkinud toimingute tegemisel tõsised tehnilised probleemid. Notarite koja tegevdirektor Kaidi Lippus märkis RIA peadirektorile Joonas Heiterile saadetud kirjas, et probleemile tuleb viivitamatult leida lahendus.

Lippuse sõnul on alates uute ID-kaartide kasutuselevõtust olnud takistatud notarite töös igapäevaste ja kohustuslike infosüsteemide ja registrite kasutamine. Probleeme on nii infosüsteemidesse ja registritesse sisselogimisel kui ka digiallkirjastamisel, märkis ta.

"Praegu on meile teadaolevalt endiselt probleem e-notari infosüsteemi ja pereregistri kasutamisel," lisas Lippus.

Täpsemalt ei ole uute ID-kaartide kasutajatel võimalik e-notari infosüsteemis digiallkirjastamine. Et e-notarisse pääseda, pidi kasutaja koos IT-toega tegema aeganõudva ja keerulise seadistamise.

RIA on öelnud, et uue ID-kaardi kasutajad peavad kasutama nii-öelda manuaalselt seadistatavat lahendust. Selle paigaldamine on aga keeruline ja mis veel halvem, ei garanteeri probleemidele lahendust, märkis Lippus. Näiteks ei toiminud pärast RIA poolt soovitatud manuaalse lahenduse seadistamist e-notaris digiallkirjastamine kahel kasutajal kolmest.

Notarite hinnangul ei saa selline ebakindel "manuaalseadistus" olla probleemile lahenduseks.

"Uute ID-kaartidega sisselogimine ja digiallkirjastamine ei tohi infosüsteemide ja registrite kasutajatele olla kuidagi keerulisem kui seniste ID-kaartide puhul. Samuti ei ole vastuvõetav, et keerulisi ja aeganõudvaid lisaseadistusi peavad hakkama edaspidi läbi viima kõik uute ID-kaartide saajad. Juba praegu on e-notari kasutajatoe ja notaribüroode koostöös RIA soovitatud seadistuste testimisele kulunud oluliselt kõigi poolte tööaega, samas uute ID-kaartide kasutajate hulk suureneb lähiajal kindlasti," märkis Lippus.

Registrite ja infosüsteemide keskus (RIK) on öelnud, et praegused probleemid ei tulene infosüsteemide ja registrite eripärast, vaid on otseselt seotud uute ID-kaartide ja nendes kasutatava tarkvaraga.

Lisaks on jätkuvalt probleemid pereregistri kasutamisega, ütles Lippus.

Lippuse sõnul ei ole lahenduseks ka RIA pakutud alternatiivide ehk mobiil-ID ja Smart-ID kasutamine. Esimese puhul on notari ametitoimingute läbiviimine kohmakas ja ebamugav, teise puhul pole e-notari infosüsteemi sisselogimine võimalik.

"Rõhutame, et takistused notari töövahendiks oleva e-notari infosüsteemi ja samuti pereregistri kasutamisel ei võimalda notaritel teha ametitoiminguid, see tähendab osutada klientidele notari teenust. Palume arvestada, et iga sellise ametitoimingu taga on inimesed, kellel jääb soovitud tehing või muu toiming tegemata või kulub selle jaoks korduvate edasilükkamiste tõttu ebamõistlikult kaua aega," märkis Lippus kirjas RIA peadirektorile.