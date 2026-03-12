Kohus kuulutas välja aktsiaseltsi E-Piim Tootmine pankroti

E-Piim Tootmine teatas, et ettevõtte juhtkond teeb koostööd pankrotihalduritega, et säilitada ettevõtte tegevus pankrotimenetluse ajal. Lisaks Paide juustutehasele on ettevõttel tootmisüksused Põltsamaal ja Järva-Jaanis. Kokku töötab ettevõttes ligi kakssada inimest, neist umbes pool Paides. E-Piim Tootmise tegevjuht Anti Orav ütles Olev Kengile, et võlausaldajate üldkoosolek toimub 6. aprillil.