Külma talve tõttu on kruusateed tänavu auklikumad

Lagunevad kruusateed.
Vaata galeriid
5 pilti
Kevadekuulutajatena külateedele ilmuvad massipiirangu märgid on tõestus sellest, et kevadine teede lagunemine on alanud. Kuna talv oli külm ja mõnelgi pool külmus teetamm läbi, võib karta, et tänavu saavad kruusateed olema veelgi auklikumad kui mõnel varasemal aastal.

Türi valla munitsipaalasutuse Türi Haldus juht Elari Hiis ütles, et vallale kuuluvate kruusateede seisukord on praegu veel üsna hea.

"Aga ma arvan, et teede lagunemise aeg võib veel ees olla, sest et teed on hästi sügavalt külmunud," lausus ta.

"Tavaline sõiduauto ei jaksa teed ära lõhkuda, kui seal ikka kruus peal on. Tavaliselt süüdistatakse metsaveoautosid, aga tõsi on see, et ka põllumajandusettevõtted oma suurte traktorite ja raskete kärudega on need, kes teid kasutavad, ja kui nad kasutavad, ju see siis ka mõjutab neid teid," lisas Hiis.

Nii Türi vallas kui ka Järva vallas uusi massipiiranguid veel kehtestatud pole, kuid nagu ütleb Järva valla teede peaspetsialist Aivar Lainjärv, on see aeg kindlasti veel ees.

"Võivad olla mõned kohad, kus päike intensiivselt peale paistab, seal on juba ära sulanud, aga praegu tundub siiski olema olukord selline, et on ainult kuni 10-sentimeetrine kiht sulanud, mis on vett täis ja on küll pehme, aga ma arvan, et hullem aeg on veel ees," lausus Lainjärv.

"Praegu siin küll eriti midagi ette võtta ei saa, sest sellest ei oleks olulist kasu. Pigem kannatame selle paar nädalat ära ja jälgime olukorda. Ja kui asi hullemaks läheb, siis tuleb muidugi sekkuda ja näiteks killustikku peale vedada," lisas ta.

Aga külm talv tõi veel ühe suure mure – kohtades, kus asfalttee on olnud läbi kaevatud, on tekkinud ohtlikud läbivajumised. Seda ka näiteks Türil ja Säreveres.

"Tagasitäide tehakse sellest, mis kas kätte satub või täidetakse lihtsalt kaevis killustikuga, mis on kõige lihtsam. Aga mitte niiviisi, nagu taastamise normid ette näevad. Tõsi on see, et see talv on hästi karm olnud ja kõik nõrgad kohad toonud väga reljeefselt välja. Reljeefselt sõna otseses mõttes," ütles Hiis.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

kodune mk-etapp

Vaata otse

Kuula otse

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo