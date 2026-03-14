Lääne Elu: päikesepargid on muutunud varaste sihtmärgiks

Haapsalu politseijaoskond on päikeseparkidest kaablite lõhkumise või varastamise asjus alustanud kaheksat menetlust, viimase neist sel nädalal.

Esmaspäeval alustas politsei kriminaalmenetlust, sest Kuke külas asuvas Sunly päikesepargis lõhuti 25. veebruaril 5,6 kilomeetrit elektrikaableid, millega Sunly hinnangul tekitati kahju 8000 euro eest, kirjutab ajaleht Lääne Elu.

Haapsalu politseijuhi Andrei Taratuhini sõnul puudutavad menetlused nii vargusi, varguskatseid kui ka lõhkumisi, aga viimane vargus jäi katse staadiumisse, sest kaablid olid küll maha lõigatud ja eemale lohistatud, kuid jäänud päikesepargi maa-alale.

Kas kõigi juhtumite taga on sama inimene või inimeste grupp, Taratuhin öelda ei osanud, sest päikesepargist kaablite varastamise käekiri palju erineda ei saa.

Taratuhini sõnul kõik juhtumid lootusetud ei ole ja politsei annab endast parima, et süüdlased tuvastada.