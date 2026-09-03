Päikeseparkide rajamise buum on raugenud

Augusti lõpus otsustas Lääneranna vallavolikogu lõpetada Alaküla Lodu päikeseelektrijaama detailplaneeringu koostamise. Lääneranna vallavalitsus korraldas Lodu katastriüksusele päikeseelektrijaama ehitamiseks hoonestusõiguse seadmiseks kolm enampakkumist, mis nurjusid huviliste puudumise tõttu.

Lääneranna valla abivallavanem Henrik Raave sõnul peegeldub olukorrast päikeseparkide rajamise huvi raugemine.

"Ju on neid siis piisavalt palju saanud või ei oska öelda. Pigem praegu tuntakse huvi rohkem andmekeskuste, akuparkide ja muidugi tuuleenergia on teema. Need kolm on hetkel populaarsemad kui päikeseenergia," rääkis Raave.

"Meie käest on ka küsitud, et kuhu meie valda siin Lihula piirkonnas oleks võimalik näiteks andmekeskust rajada, sest meil on väga head elektriühendused, Eesti-Läti liin hakkab siit läbi jooksma, meil on siin roheenergiakomponent, mis on olemasolevad päikesepargid ja tuulepargid."

Uute huvide valguses tegutseb vald ka edasi.

Raave sõnul plaanib vald algatada uue detailplaneeringu, et võimalikud hoonestusõiguse huvilised saaksid seda üldse arvesse võtta.

"Järgmine samm ongi see, et me tükeldame selle kinnistu, lõikame sealt välja need alad, mida me ei saa hoonestusõigusega koormata või siis mida me ei saa müüa, kuna tegemist on rohealadega - Matsalu rohevõrgustik Matsalu rahvuspargi ääres, tagumine ots. Aga esimese ehk siis maanteepoolse otsa saaks hoonestada ja saaks ka võõrandada ja selleks me siis plaanimegi tükeldada kõigepealt ja siis algatada uue detailplaneeringu andmekeskuse või muu sarnase tööstuse rajamiseks," selgitas abivallavanem.

Eleringi taastuvenergia arendamise juhi River Tomera sõnul on huvi raugemist näha olnud juba mitu aastat. Ta ütles, et kuna päikeseparke on püstitatud Eestis pea poolteist korda rohkem kui on Eestis tarbimist suvisel perioodil ja see mõjutab selgelt elektri hinda, siis on päikeseparkide tootlikkus tootjate jaoks langenud.

"Tõenäoliselt turule võib-olla rohkem just päikeseparke vaja ei ole, küll aga püstitatakse päikeseparke hübriidparkidena koos salvestustehnoloogiatega, võib-olla tuuleparkidele lisaks, kus nad siis mingi teise tehnoloogiaga kombineerides suudavad olla ikkagi kasumlikud. Aga tempo on aeglustunud kindlasti, see on selge ja ka juba kuus aastat ei maksta päikeseparkidele toetust," rääkis Tomera.

River Tomera hinnangul on tulevikuvaates mõistlikum rajada päikeseparke sinna, kus on kohe lähedal ka tarbija, kes toodetud energia ära tarbiks.