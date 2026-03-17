Majandusteadlased: Saksamaa suurinvesteeringud ei täida eesmärki

Majandusteadlased teatasid teisipäeval, et Saksamaa valitsuse suurenenud kulutusi, mis on mõeldud taristuinvesteeringute edendamiseks, kasutatakse valesti.

Kantsler Friedrich Merz lubas läinud aastal suurendada majanduse turgutamiseks laenamist ja kulutada lähiaastatel sadu miljardeid eurosid spetsiaalsesse taristufondi.

Kuid aasta hiljem hoiatavad majandusteadlased, et enamikku uuest võlast on seni kasutatud igapäevaste kulutuste või varem kavandatud programmide rahastamiseks, mitte aga uute taristuprojektide jaoks.

Ifo instituudi majandusteadlaste arvutuste kohaselt ei ole umbes 95 protsenti erifondi rahast toonud kaasa täiendavaid investeeringuid, IW Kölni instituudi hinnangul on see näitaja 86 protsenti.

Ifo uuringu kaasautor Emilie Höslinger ütles AFP-le, et raudteed, kiirteed ja lairibaühendus on valdkonnad, kus valitsus on lihtsalt kulutused põhieelarvest erifondi üle kandnud.

"Investeerimisaktiivsus põhieelarves, tegelikus eelarves, oli liiga madal," ütles Höslinger.

"Kuigi võlarahastusel investeeringuid on tehtud, on maksurahastusel investeeringud põhieelarves väga järsult langenud," lisas Höslinger.

Need järeldused suurendavad tõenäoliselt survet Merzile, kes on sattunud üha suurema kriitika alla, kuna majanduse elavnemise märke ei ole näha ja üha enam hoiatustulesid vilgub punaselt.

"Lähiaastatel terendavad märkimisväärsed eelarvepuudujäägid ja pole selge, kuidas neid kaetakse," ütles Höslinger.

"Oleme üsna pessimistlikud. Kaldume arvama, et esimesena kärbitakse investeeringuid, mitte tarbimiskulutusi nagu toetused ja sotsiaalhoolekanne," lisas Höslinger.