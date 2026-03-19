X!

Tartu sulgeb madala sündimuse tõttu sügisel 14 lasteaiarühma

Eesti
Lasteaialapsed joonistamas
Lasteaialapsed joonistamas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Sündimuse languse tõttu vähendab Tartu juba sel sügisel lasteaiakohtade arvu 260 võrra ning töö kaotab umbes 40 õpetajat. Kõige drastilisemad muudatused ootavad ees Annelinna haridusasutusi.

Neljal viimasel aastal on Tartus laste sündide arv vähenenud paarisaja võrra ning trend jätkub ka lähiaastatel. Linnavalitsuse prognoosi järgi väheneb lasteaiaealiste arv 2030. aastaks Tartus 1400 lapse võrra. Laste arvu vähenemine toob kaasa muudatusi ka linna munitsipaallasteaedades. Nii avataksegi sügisel lasteaedades 14 rühma ehk umbes 260 kohta vähem kui käesoleval õppeaastal, sõnas Tartu abilinnapea Priit Humal.

"Kahjuks on praegu laste arv meil languses ja meil ei ole lasteaiarühmadesse lapsi," ütles Humal.

Tartu linnal on kokku 25 lasteaeda, rühmade vähendamine puudutab neist 11 lasteaeda. Enim aga just Annelinnas asuvaid haridusasutusi.

"Näeme, et see laste arvu vähenemine on kõige suurem Annelinnas, kuna seal on kõige suurem osakaal elanikest, kes vananevad. Seetõttu on ka lastekohti Annelinnas vaja vähem, kui neid omal ajal on sinna ehitatud," lausus Humal.

Kohtade vähendamine toob kaasa aga ka lasteaia personali koondamist. Lasteaedades otsustab töötajate koondamise lasteaia direktor. Näiteks Annelinnas asuva Tartu lasteaia Kelluke direktor Julia Eskor sõnas, et sügisel ei ava lasteaed enam kahte hoiurühma – muudatusega seoses on kavas koondada neli õpetajat ja üks abiõpetaja.

Mõmmiku lasteaia direktori Anne Eelmetsa sõnul jääb sügisel nende lasteaias aga vähemaks üks rühm. Kui palju tuleb koondada, on Eelmetsa sõnul veel selgumisel.

"Me praegu prognoosime, et umbes 40 lasteaiaõpetajat saavad koondamisteate, sest meil ei ole neile tööd pakkuda. Mõned õpetajad on juba lahkumas ehk see ei puuduta päris maksimaalset arvu neid õpetajaid, aga mingi hulk õpetajaid saavad kahjuks koondamisteate," ütles Humal.

Rühmade arvu vähendati juba käesoleval õppeaastal – avamata jäeti kaheksa rühma. Humala sõnul seisavad rasked otsused ees ka järgmistel aastatel, kui lasteaedades avatavate rühmade arvu tuleb taas kärpida, mis toob omakorda kaasa veel koondamisi.

"Nii ta paraku on, et kui laste arv on langustrendis, siis meil samas mahus lasteaiaõpetajaid ei ole võimalik palgal hoida ja sellega proportsioonis nende lasteaiaõpetajate arv Tartus väheneb. Kui me sellel aastal prognoosime umbes 14 rühma sulgemist, siis järgmisel aastal on see number natuke suurem. Mis ta sealt edasi teeb – väga pikka prognoosi meil täna ei ole," ütles Humal.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Vikerraadio

