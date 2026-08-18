Tartu kaalub rattaringluse jätkamist

Aprillis selgus, et Tartu tühistas hanke uute rendirataste hankimiseks linna rattaringlusele ja linn kaalub rattaringluse senisel kujul sulgemist. Abilinnapea Priit Humal kinnitas nüüd, et rattaringlus jätkab, aga täpsemad detailid on veel ebaselged.

Tartu rattaringluse rattaid on praegu ligi 600, kaks kolmandikku neist on elektrimootoriga. Rattaparklaid on kõikjal üle linna ning ka lähedalasuvates asulates kokku üle saja. Samas on tõsiasi see, et rattad on juba vanad ja vajavad väljavahetamist. Linn on süsteemi ülalpidamisse panustanud igal aastal rohkem kui miljon eurot.

Abilinnapea Priit Humal ütles, et rattaringlusega seoses otsitakse vastuseid kahele suurele küsimusele: "Kui palju ja milliseid rattaid me saame lisada, see ei ole täna selge, samuti see, kuidas me saaksime vähendada kulusid linna eelarvele, mis on praegu rattaringlusega seoses võrdlemisi suured. Meil ei ole täna täit selgust, et missuguse hinnastamise juures me saame neid tulusid natuke suurendada ja samal ajal, kuidas me saame uusi rattaid selliselt, et nad oleksid vähemkulukad linnaeelarvele."

Teadlased kirjutasid hiljuti Tartu Postimehes, et Tartu rattaringlus on maailmas silma paistnud ja avaliku sektori pakutava teenuse suureks boonuseks on kättesaadavus võimalikult paljudele.

Tartu Rattaliiklejate seltsi üks eestvedaja, Jürgen Maidla avaldas lootust, et toimivat süsteemi ei lõhuta: "Meie kerge mure on see, et erasektorist tullakse hetkel küll soodsa hinnaga, aga et kas see püsib ka niimoodi? Teiste linnade näited just rõhutavad, et avaliku sektori puhul on oluline väärtus pikaajaline usaldusväärsus ja stabiilsus, et ta on jõukohane paljudele. Sellega seoses loodamegi, et seda juba toimivat Tartu rattaringluse süsteemi, mis on avalik teenus, meelega ei lõhuta."

Samas plaanib oma tavaratastega Tartusse tulla ka Bolt, mis katsetab nende renti nii Tartus, Tallinnas kui Riias. Kui Tallinnas ja Riias on sadakond ratast juba kasutuses, siis Tartusse peaksid enamik neist jõudma lähipäevil.

Bolti tõukerataste suuna juht Karl Apsolon rääkis, et nii Bolti tõukeratastel kui elektrilistel ja tavalistel jalgratastel on sama tegutsemispiirkond ning samad parkimisvõimalused.

"See on selles suhtes vajalik, et inimestel ja klientidel võib tekkida segadus, et ta ei tea, et kuhu ta parkida saab, olenevalt mis masinat ta parasjagu kasutab. Hetkel meie kõige äärmised piirkonnad ei ole samad, mis on täna rattaringlusel ehk siis need lähialevikeni meil päris sõita ei saa. On küll mõned erandid, et näiteks täna saab sõita kõikide masinatega Kõrvekülla, saab sõita Ihastesse ja teistesse äärealadesse, aga kaugematesse kohtadesse täna tõesti sõite lõpetada ei saa. Meie pigem sihime seda, et masinad oleks kesklinnas, puhtalt masinate kogust arvestades," rääkis Bolti esindaja.

Tartu Rattaliiklejate seltsi eestvedajaMaidla tõi välja kaks Bolti ratastega seotud küsimust: "Kas Bolti rattad on ka talvel kasutatavad – rattaga ei ole talvel küll nii palju sõitjaid, aga siis oleks aastaringne stabiilsus. Teiseks, et kas rattaid veetakse ka ringi nagu Tartu rattaringlus, mis tagab selle, et igal pool üle linna on need rattad hästi kättesaadavad ja aitab vältida seda, et need kesklinna koonduksid."